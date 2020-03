Après # UnDíaSinMujeres

Que ce jour génère des pertes de 6 000 ou 26 000 millions de pesos (fourchette où les estimations économiques oscillent), c’est un choc fort et coûteux de montrer que les femmes sont aussi importantes que les hommes, et nous voulons une société beaucoup plus juste, bien sûr, cela nous permet de rivaliser dans des circonstances égales et cela n’entrave pas nos activités quotidiennes.

Le fémicide est la conséquence ultime et atroce de la haine des femmes. Cependant, ce n’est pas la seule façon dont ils nous tuent. Il y a des couples qui anéantissent leurs femmes avec leurs paroles dégradantes. Il y a des familles qui tuent l’avenir de leurs filles parce qu’il n’est pas pertinent d’investir dans leur éducation. Il existe des organisations qui tuent les opportunités d’emploi des femmes lorsqu’elles courent après une période de maternité ou lorsqu’elles découvrent une grossesse.

Et oui, il y a aussi des autorités gouvernementales qui tuent la protection des femmes faute de politiques publiques efficaces pour prévenir les crimes contre elles.

Tout cela ne changera pas du jour au lendemain. Cependant, # UnDíaSinMujeres est un manifeste que ces actions ont un coût très élevé, à la fois politique et de réputation. En ce sens, le cas de l’UNAM illustre très bien les dimensions que ce mécontentement pourrait atteindre. C’est une cloche qui devrait réveiller la société mexicaine et la porter, comme le dit ma collègue Alexandra Zapata, sur une voie de réflexion à tous les niveaux.

Si le 9 mars nous permet à tous de faire une pause pour réfléchir à ce que nous pourrions faire pour éliminer les manifestations de violence, il y a déjà une percée. Les conclusions de cette réflexion devraient ensuite être précisées dans des actions petites ou grandes pour accroître le bien-être des femmes. Par exemple, autonomiser les autres femmes, mieux équilibrer les charges au sein de la famille, mettre en œuvre des protocoles et des mécanismes de signalement au sein des entreprises et ajuster la façon dont nous éduquons et ce que nous enseignons à nos enfants.

