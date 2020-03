Arcano AM lance un fonds de fonds de capital-investissement

Arcano Asset Management, la zone de gestion d’actifs d’Arcano Partners, a annoncé le lancement d’un fonds de fonds de «private equity» à impact social et environnemental, qu’il prévoit d’atteindre une taille totale de 300 millions d’euros.

Comme indiqué dans un communiqué, le «Arcano Impact Private Equity Fund», destiné à la fois aux investisseurs institutionnels locaux et internationaux et aux banques privées, cherche à générer un impact positif mesurable ainsi qu’un rendement financier avec un TRI net de 12%.

Ce lancement est “une extension naturelle” de la stratégie d’Arcano en matière de “private equity”, qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) dans le processus d’investissement “depuis des années”, a expliqué José Luis del Río. , partenaire et co-PDG d’Arcano AM.

“Nous avons vu que l’ASG a réduit le risque des portefeuilles tout en nous permettant d’obtenir des rendements attractifs et durables à long terme”, a expliqué Ricardo Miró-Quesada, responsable du «private equity» et de l’impact chez Arcano.

Il y a quelques semaines, Arcano Asset Management a clôturé son deuxième fonds immobilier avec 130 millions d’euros. La firme a précisé que 48% est déjà engagé.

Le véhicule «Arcano Value Added Real Estate II» prévoit d’investir dans l’exploitation de toutes sortes d’actifs immobiliers, en se concentrant sur des actifs résidentiels situés dans les principales villes d’Espagne, des bureaux à Madrid et à Barcelone et des actifs logistiques dans les principaux axes nationaux.

En revanche, vous aurez la possibilité d’investir dans des actifs immobiliers au Portugal, bien qu’en aucun cas l’investissement dans ce pays ne dépassera 20% du fonds total.

Ce fonds a démarré son activité d’investissement avec l’acquisition d’un immeuble situé Calle Espronceda 32, à Madrid, au premier semestre de l’année dernière, où 50 logements sont en cours de construction, dont plus de 80% ont été vendus. En outre, il a finalisé l’achat d’un entrepôt logistique situé dans la zone industrielle Cerro del Rubal à Parla (Madrid).

Après la fermeture du deuxième fonds, Arcano a ajouté 350 millions d’euros gérés en actifs immobiliers et plus de 6 600 millions d’euros en actifs alternatifs (‘private equity’, infrastructures, crédit et ‘capital-risque’, en plus de ‘immobilier’) .

