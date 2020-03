Argentine: comment le dollar / bitcoin commence-t-il la semaine?

Bienvenue dans une nouvelle semaine de quarantaine en raison du Coronavirus. La pandémie en Argentine 🇦🇷 poursuit son cours, l’indice Dollar / Bitcoin présentant une correction après avoir atteint 100 $ sur le territoire.

Malgré le fait que l’économie mondiale semble arrêtée, que nous sommes tous à l’intérieur de nos maisons et que les frontières sont fermées dans le monde entier. La réalité est que rien ne s’est arrêté, seulement nous.

Les marchés internationaux continuent de se diriger vers le précipice, le Bitcoin continue de se redresser, le Peso / Dollar continue de s’affaiblir, l’indice Dollar / Bitcoin a diminué et le nombre de personnes infectées par le Coronavirus 🦠s’élève à plus de 200 en Argentine 🇦🇷.

Un chemin escarpé pour l’Argentine

L’Argentine a été l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus en Amérique latine, avec plus de 200 cas et 4 décès.

En revanche, l’inflation continue de faire des ravages dans le pays du bon football ⚽️. Avec une inflation de plus de 50% par an, elle est la deuxième plus élevée du continent, juste derrière le Venezuela 🇻🇪. Il est très probable qu’en raison de la mise en quarantaine et de la réduction de la consommation, l’inflation en mars baisse. Mais, vous devez vous demander, à quel prix?

Pour cette raison, nous allons étudier l’impact sur les poches des personnes, en analysant les taux de change. Le Peso en Argentine et le Bitcoin.

Comme si cela ne suffisait pas, le taux de change continue d’augmenter. Ce qui fait que tous les Argentins perdent à chaque fois leur pouvoir d’achat. Il dépasse actuellement 63 pesos par dollar. Eh bien, au moins l’un des multiples taux de change.

Couplé à tout ce gâchis, le ratio Dollar / Bitcoin a récemment atteint 100 $. Ce qui a rendu presque impossible pour les hodlers argentins d’échapper à tout ce désastre dans lequel malheureusement ils sont impliqués.

Une nouvelle semaine pour l’indice Dollar / Bitcoin

Pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de la cryptographie. L’indice composite Dollar / Bitcoin émerge en Argentine comme une réponse naturelle aux restrictions imposées par les gouvernements à la vente et à l’achat du dollar américain.

Il y a quelques jours, l’indice a atteint 100 $. Et maintenant, combien est-il situé?

Le prix du Bitcoin (BTC) dans SatoshiTango est Acheter 559 740,00 ARS pour l’achat et 530 764,83 ARS à vendre. À Ripio, il est 560 780,43 ARS pour l’achat et 528 748,02 à vendre.

Au lieu de cela, le prix du Bitcoin sur les grandes bourses internationales comme Binance est de 5 800 $.

Il en résulte que le ratio Dollar / Bitcoin atteint respectivement 96,5 $ et 91,5 $ sur la crypto-monnaie argentine Satoshitango. Et 96,7 $ et 91,16 $ à Ripio.

Et, intuitivement, on pourrait penser que les Argentins, dans le but d’éviter les quotas maximum, imposés par leur gouvernement sur l’achat de dollars, utiliseraient des crypto-monnaies. Mais ce n’est pas le cas, car comme nous le voyons, le taux de change officiel est approximativement 63 pesos environ. Ce qui rend ce processus peu pratique, du moins pour l’instant.

