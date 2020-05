Argentine: comment se termine le dollar Bitcoin?

Bitcoin est dans un rallye clair à quelques jours de sa réduction de moitié. Pendant ce temps, en Argentine, comment se termine le Bitcoin Dollar?

Les activités ne s’arrêtent pas pour rien, et la pandémie de coronavirus ne semble pas s’arrêter. Les seuls qui semblent détenus sont nous dans nos maisons.

Une autre situation qui ne semble pas donner de répit est la situation économique en Argentine. Le prix du dollar continue d’augmenter, l’inflation ne s’arrête pas, les problèmes de défaut surviendront tôt ou tard. Et encore une fois, les seuls qui seront blessés seront nous dans nos maisons.

L’importance de l’indice

L’indice composite Dollar / Bitcoin émerge en Argentine comme une réponse naturelle aux restrictions imposées par les gouvernements à la vente et à l’achat du dollar américain. Quel est le principal refuge pour de nombreux Argentins qui ne veulent pas voir leur épargne réduite avec le temps.

Et, intuitivement, on pourrait penser que les Argentins, dans le but d’éviter les quotas maximum, imposés par le gouvernement sur l’achat de dollars, utiliseraient des crypto-monnaies. Mais rien n’est aussi simple dans notre région.

Les Argentins se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies et les cryptoverse. Tout comme les Vénézuéliens. Tout cela grâce à une crise économique, politique et sociale vécue par les deux pays d’Amérique du Sud. Par conséquent, l’importance du Bitcoin Dollar.

Parmi toutes les crypto-monnaies, la BTC a été la préférée des habitants de la Patagonie. Le tout pour se réfugier contre les effets négatifs de l’inflation, du taux de change, des réglementations sur l’accès aux devises et l’accès au marché international. Bien sûr, et maintenant nous devons ajouter à tout ce mélange les effets négatifs du Coronavirus.

Comment le Bitcoin Dollar ferme-t-il cette semaine?

Le prix du Bitcoin (BTC) dans deux des principaux échanges cryptographiques argentins est 1.039.194,57 pesos pour l’achat à Ripio et e 1.037.832,87 pesos en SatoshiTango. Ce qui signifie que le prix de chaque token BTC en Argentine est d’environ 14 850 $ au taux de change officiel.

Alors que le prix international du Bitcoin sur les plus grands échanges cryptographiques tels que Binance est d’environ 8 800 $. Ce qui représente une différence de plus de 6 000 $.

L’indice Bitcoin Dollar est calculé en divisant le prix du BTC sur les échanges cryptographiques nationaux mesuré dans la monnaie fiduciaire nationale. Et il est divisé par le prix en dollars américains du BTC. Il en résulte le taux de change (prix du dollar) auquel l’accès ou la vente de crypto-monnaie ou mieux connu sous le nom de Bitcoin Dollar est accessible.

Dans ce cas, nous avons que l’indice Bitcoin Dollar en Argentine est de 117 pesos. Alors que le dollar officiel de détail est d’environ 70 pesos. En revanche, le dollar bleu, du marché libre en Argentine est de 118 pesos.

Il semble donc qu’il n’y ait pas beaucoup de différence aujourd’hui pour les Argentins. Eh bien, les deux prix du dollar ont été assimilés, pour le moment.

