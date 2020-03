Argentine – Février 2020: la Peugeot 208 monte sur le podium

Les ventes de voitures en Argentine au cours du dernier mois de février 2020 ont atteint 19 539 unités, ce qui, par rapport à la même période de l’année précédente, représente une forte baisse de 34,1%. La voiture la plus vendue était la Chevrolet Onix, suivie de la Volkswagen Gol Trend et de la Peugeot 208.

La chute du marché automobile argentin est aggravée. Le immatriculations de voitures neuves en Argentine ont signalé au cours du mois de Février 2020 un total de 19539 unités, qui, par rapport au même mois de l’année précédente, est un élément très important Baisse de 34,1%. De nombreux facteurs sont à l’origine de cet effondrement des ventes de voitures dans le pays d’Amérique du Sud.

L’inflation et la crise économique en Argentine ont un effet direct sur les immatriculations de voitures. Une situation qui ne sera pas résolue à court terme. Maintenant, entrons dans les détails sur les modèles les plus demandés et les marques qui ont mieux performé au cours du deuxième mois de cette année.

La Chevrolet Onix était la voiture la plus vendue en Argentine en février 2020.

Le Chevrolet Onix gagne. Grâce à un bon résultat, il a pu prendre la première place du classement des voitures les plus vendues en Argentine en février. Le la deuxième place revient à la Volkswagen Gol Trend, qui est toujours l’un des modèles les plus populaires. Et en fermant le podium, troisième position, nous avons la Peugeot 208. C’est une des surprises.

L’utilitaire Peugeot a pu entrer dans le Top 3. Il est important de noter qu’aujourd’hui, la première génération 208 est commercialisée en Argentine, le nouveau modèle n’est pas encore arrivé. Toyota Etios (4e), Ford Ka (5e) et Renault Kwid (6e) ont également obtenu de bons résultats.

Quant au marques de voitures les plus populaires, il n’y a pas de changement sur le podium. Volkswagen mène clairement et en deuxième et troisième position, nous avons respectivement Renault et Toyota. Chevrolet, à la quatrième place, est l’une des entreprises qui a grimpé le plus de positions au cours du mois de février.

La Volkswagen Gol Trend prend la deuxième place sur la liste des voitures les plus vendues.

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sur le marché argentin sont:

RankingModelSales Feb20 Sales 2020 (Jan-Feb) Ranking 2020 (Jan-Feb) 1 EcoSport6881.950511Fiat Argo6271.7231012Volkswagen New Polo5831.4391213Toyota Yaris5451.3071414Jeep Renegade5391.3831315Chevrolet Cruze4719502316Nissan Kicks4591.2521517Fiat Mobi3961.0082118Honda HR-V3921.0791719Renault New Logan3891.0531820Chevrolet Prisma3701.2081621Peugeot 20083709372422Renault Duster3451.0172023Renault Captur3221.0491924Citroën C4 Cactus2919092625Toyota Corolla26896822

Ventes par marque

Les enregistrements réalisés par les fabricants sont:

RankingMarcaVentas feb’20Ventas 2020 (janvier-février) Classement 2020 (janvier-février) 1Volkswagen4.04511.73012Renault3.6999.72423Toyota3.4678.95234Chevrolet3.1877.30265Fiat3.0028.05146Ford2.4917.38557Peugeot1.8164.30778Nissan1.0002.66389Citroën8002.1451010Jeep7672.146911Mercedes5461.7311112Honda5051.5101213Iveco1984421314RAM1673531615Audi1513551516Chery1272581717BMW1203871418Hyundai631382219Kia622041820Scania481841921Volvo401652022DS39892323Agrale381452124Subaru26462725DFSK25492526Suzuki20393127JAC19442828MINI17472629FOTON16353330Mitsubishi15423031BAIC15333432Lexus14542433Haval14263734Geely12442935Lifan11373236Shineray9293537Alfa Romeo9273638Isuzu6223839Dodge6113940Mercedes / Marcopolo674141JMC364242HINO354443KYC354544Porsche294045Great Wall264346Dongfeng154647Changan144748Land Rover114849Lotus114950Sinotruk1150