Argentine: le dollar / Bitcoin atteint 100 $

Les cas de Coronavirus 😷 en Argentine ont déjà dépassé les 2 000 infectés, et le défunt en touchera 100 à la fin de cette journée. Un autre indice qui touchera 100 $ sera le Dollar / Bitcoin.

Bien qu’il soit vrai que les chiffres ne semblent pas si élevés par rapport à d’autres pays d’Amérique latine, comme le Chili 🇨🇱 et l’Équateur 🇪🇨. La vérité est que l’Argentine est le deuxième pays de la région avec les pires performances économiques, seulement derrière le Venezuela 🇻🇪.

Inflation en Argentine 🇦🇷

Au milieu de la crise des coronavirus, la plupart des pays ont adopté la quarantaine, tout comme l’Argentine. Mais, alors que les autres pays du monde souffrent de problèmes de consommation, voire de problèmes de déflation, l’inflation en Argentine n’a fait qu’augmenter.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l’inflation a augmenté plutôt qu’elle n’a diminué au milieu de la quarantaine. Cela signifie que le manque de confiance du grand public envers le peso argentin et envers l’État a été démontré au cours de cette pandémie.

L’inflation a clôturé à 3% en mars dernier, ce qui oriente l’avenir économique de l’Argentine vers la Terre de Feu, le désert et la désolation.

Le dollar répond également négativement

Il est important de souligner, dans le pays du bon football et du meilleur tango 💃, qu’un changement de modèle politique s’opère, qui le porte d’un côté à l’autre de l’équilibre. De droite à gauche.

Cette situation n’a pas été considérée de bon Å“il par les capitaux nationaux et internationaux. Donc, avant que tout ne tombe dans l’eau, une sortie massive de capitaux a commencé, obligeant le gouvernement à rétablir les contrôles des changes, l’immobilité des capitaux et d’autres réglementations strictes.

L’un d’eux est que vous ne pouvez acheter que 200 $ par mois et avec une taxe de 30%. Ce qui a bien sûr réveillé le monstre du marché noir, lorsque la réglementation attaque les libertés individuelles.

Cela a fait monter le taux de change Dollar / Peso à des sommets au cours des 5 dernières années. Ceci, ainsi qu’une autre série de problèmes qui minent le pouvoir d’achat et la confiance des Argentins dans leur monnaie locale.

Comme il est naturel dans ce type de processus, l’option la plus prudente est de s’échapper vers les signes monétaires les plus forts et les plus fiables, comme le Dollar ou le Bitcoin dans ce cas. Ce qui, à son tour, a généré que le dollar est un bien rare et donc cher.

Source: themoneyconverter

Pourquoi le dollar continuera-t-il à augmenter?

Les économistes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Argentine s’attendent à ce que le taux de change continue d’augmenter à court et moyen terme, principalement pour 2 raisons.

1. Un assouplissement quantitatif suivra = l’inflation

Contrairement à ce que peuvent faire les États-Unis or ou l’Union européenne, dans notre région, l’impression de monnaie inorganique (sans aucun type de soutien) provoque des problèmes d’inflation à court terme.

Et c’est ce que vit actuellement le peuple argentin. Au mois de mars, la machine de sa banque centrale n’a pas arrêté d’imprimer des billets de banque. Cela a augmenté la base monétaire de 33%, soit l’équivalent de l’injection de 600 000 millions de pesos. Ce qui équivaut à près de 9 milliards de dollars

“Le gouvernement n’aura pas d’autre choix que de continuer à imprimer de l’argent. Nous sommes un pays en défaut et la collecte des impôts est en chute libre ».

Miguel Boggiano

Cela signifie que le gouvernement n’a pas la capacité technique de dépenser ce qu’il gagne. Donc, contrairement à nous qui devons nous endetter pour continuer notre vie. Le gouvernement imprime de l’argent et, grâce à la taxe inflationniste, nous fait être ceux qui s’endettent pour pouvoir vivre.

Il y a un dicton dans le monde économique qui dit: “Les banques centrales et les gouvernements ne font pas faillite. Ceux qui cassent sont les citoyens ».

2. Moins de marchandises sur le marché

À cette question d’argent inorganique s’ajoute la baisse des marchandises finales que l’Argentine détient 🇦🇷, en partie à cause du Coronavirus et de sa quarantaine.

De plus, avec le contrôle des prix que ce gouvernement a rétabli, les pénuries seront à l’ordre du jour. Ceci, à son tour, aura tendance à augmenter encore l’inflation.

Le dollar / Bitcoin atteint 100 $

L’indice composite Dollar / Bitcoin émerge en Argentine comme une réponse naturelle aux restrictions imposées par les gouvernements à la vente et à l’achat du dollar américain. Quel est le principal refuge pour de nombreux Argentins qui ne veulent pas voir leur épargne réduite avec le temps.

En réponse à tout ce que nous avons mentionné ci-dessus, les Argentins se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies et les cryptoverse. Tout comme ses frères vénézuéliens le font grâce à sa crise.

Lentement, mais sûrement, les Argentins approchent de l’aggravation de leur crise. Mais, heureusement pour tout le monde, Bitcoin est là .

Parmi tous les cryptos, BTC a été le favori des habitants de la Patagonie. Le tout pour se réfugier contre les effets négatifs de l’inflation, du taux de change, des réglementations sur l’accès aux devises et l’accès au marché international.

Mais intuitivement, on pourrait penser que les Argentins, afin d’éviter les quotas maximum imposés par leur gouvernement sur l’achat de dollars, utiliseraient des crypto-monnaies. Mais rien ne semble facile pour le peuple argentin.

Le prix du Bitcoin (BTC) dans deux des principaux échanges cryptographiques argentins est 654,232 pesos pour l’achat à Ripio et 692 738,92 pesos en SatoshiTango. Ce qui signifie que le prix de chaque token BTC en Argentine est d’environ 10 065 $ et environ 10 650 $, au taux de change officiel.

Comme nous pouvons le voir, le prix du Bitcoin est beaucoup plus élevé en Argentine que dans le reste du monde. Par exemple, le prix du Bitcoin sur Binance est de 6700 $. Nous parlons donc d’une prime d’environ 3 000 $ pour chaque jeton.

L’indice Dollar / Bitcoin en Argentine se situe actuellement entre 97 $ et 103 $ sur les deux échanges de crypto argentins. Il existe aujourd’hui tant de distorsions sur le marché argentin que, même entre elles, il existe une différence substantielle.

