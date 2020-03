ARK dévoile un programme d’incitation pour les développeurs soutenu par ARK 1 million

24 mars 2020: ARK.io remplace son programme «Tier 0» actuel par des subventions ARK, ce qui permettra à sa communauté de développeurs en pleine croissance de postuler pour des fonds Proof of Concept basés sur ARK, des plug-ins Desktop Wallet et des applications complètes prêtes pour la production. Pour commencer, 1 million d’ARK a été versé au programme de fonds de développement ARK Shield de la société.

Types de projets applicables

Le programme de subventions ARK est désormais pleinement opérationnel et stimulera le développement dans les domaines suivants:

Preuves de concept: Les POC ont un objectif précieux dans la formation des développeurs à travers des exemples concrets. Un exemple de POC financé par ARK Grants est ARK Messenger, un service de chat entièrement autonome et sécurisé récemment lancé.Plugin ARK Desktop Wallet. Le Plugin Manager récemment mis à jour a ajouté une interface plus intuitive qui permet aux utilisateurs d’installer, d’utiliser et de mettre à jour des plugins. Fait intéressant, le Plugin Manager lui-même est un exemple de projet financé par ARK Grants.Solutions prêtes pour la production. Le programme de subventions ARK peut également être utilisé pour financer ou aider à financer des solutions complètes de blockchain utilisant la technologie ARK. Ces projets seront achevés et déployés pour une utilisation avec ARK Public Network ou ARK bridgechain. ARKTippr Tip Bot est un exemple de solution prête pour la production.Idées de projets personnalisés. La portée des projets que le programme de subventions ARK pourrait envisager ne se limite pas à ces trois types. Si les parties prenantes ont une idée qui ne correspond pas nécessairement ici, ARK acceptera toujours la soumission d’une proposition.

Il convient de noter que le programme de subventions ARK est spécialement conçu pour le développement technologique. Cela signifie que seules les propositions impliquant des implémentations techniques et l’utilisation de la pile technologique ARK seront prises en compte.

Technologies et cadres

Les développeurs qui ont un projet approuvé dans le programme de subventions ARK doivent suivre les meilleures pratiques établies par l’équipe de développement ARK.io. Voici une liste des préférences de l’équipe ARK:

Saisie dans la langue préférée, le cas échéant Utilisation d’ARK Smart Transactions, qui est le processus d’utilisation de l’interface de transaction générique et des plug-ins Core pour créer la logique d’application selon les besoins Le champ vendorField, AKA SmartBridge, doit être évité lors du développement dans la majorité des cas. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’utilisation de nouvelles transactions intelligentes et de chaînes de ponts personnalisées. Le développement mobile doit être fait avec Ionic ou Angular. Certaines des technologies préférées d’ARK incluent NodeJS, VueJS, TailwindCSS, Laravel et Electron.

Pour d’autres considérations technologiques, obtenez l’approbation avant le début du développement.

Processus de soumission des propositions

La soumission d’une proposition au programme de subventions ARK est simple:

Informations sur le demandeur. Le programme de subventions ARK est administré par ARK.io, qui est une entité commerciale enregistrée en France sous le nom ARK ECOSYSTEM, SCIC. À ce titre, les informations d’identité et la facturation appropriée font partie du processus d’utilisation du programme. Les candidats soumettront un formulaire de demande contenant des informations telles que le nom complet et l’adresse e-mail, ainsi que les méthodes de contact.Description et architecture du projet. Les candidats doivent décrire le projet en quelques paragraphes et inclure des informations sur l’architecture du projet, telles que les cadres, les langues et les types de transaction personnalisés à l’aide d’ARK Logic.Jalons. Les candidats doivent fournir une liste des jalons et attacher le niveau d’effort à chacun. En plus des jalons fournis par le demandeur, il y a deux jalons fixes au bas de la liste qui se rapportent à la documentation et à l’examen final.Examen et approbation de la proposition. L’équipe ARK évaluera la demande et prendra une décision quant à l’opportunité d’aller de l’avant avec l’octroi d’une subvention pour le projet. 70% du financement approuvé pour le projet sera réparti entre les étapes du projet, et les 30% restants seront débloqués une fois l’étape finale de l’examen terminée.

D’autres façons de gagner

Le programme de subventions ARK n’est pas le seul moyen de gagner des ARK. Il existe d’autres façons pour les développeurs d’obtenir leurs jetons ARK. Voici un bref résumé de certaines des façons dont les développeurs peuvent gagner des ARK:

Programme de sécurité et de récompenses ARK– Le programme de récompenses utilise GitHub pour suivre et gérer l’activité, et des récompenses sont versées aux développeurs de la communauté chaque mois. ARK vous récompense également pour avoir signalé des failles de sécurité. En savoir plus sur Bounty.ARK.io.Concours et compétitions. ARK.io organise des concours et des compétitions pour les développeurs et les non-développeurs. Restez à l’écoute sur Twitter, Reddit, YouTube et le blog ARK pour les mises à jour. Un concours à venir est en cours, alors préparez-vous!Délégué Coining Node. Le réseau public ARK fonctionne comme une blockchain de preuve de participation déléguée, lance un nœud, rédige une proposition pour la communauté et fait campagne pour les votes. Les participants qui apportent leurs idées et leurs efforts de développement pourraient inventer ARK. Apprenez-en plus sur la page des délégués du site Web et rejoignez la communauté pour savoir comment devenir délégué sur la chaîne #delegate sur Slack.ARK.io. Il y a déjà de nombreux délégués qui peuvent répondre aux questions.Fonds communautaire ARK. Il s’agit d’un fonds ARK géré par la communauté qui est géré par cinq membres du conseil d’administration élus par la communauté qui font du vélo tous les six mois. En particulier, ACF considère non seulement les propositions basées sur le développement, mais également d’autres types qui peuvent inclure des initiatives de sensibilisation, des parrainages, la création de contenu, etc. ARK.io n’est pas affilié à l’ACF. En savoir plus sur ARKCommunity.Fund.

Un pool de 1 million de ARK de subventions vous attend!

Avec le programme de subventions ARK maintenant lancé, ARK est prêt pour les participants à profiter de cette opportunité pour plonger dans la Blockchain tout en gagnant des crypto-monnaies. ARK veut libérer le potentiel incroyable des idées basées sur la blockchain avec leur communauté – la prochaine étape pour soumettre une demande est ici: https://ark.io/grants.

En savoir plus sur ARK sur – http://ark.io/

Rattrapez-vous sur Twitter: https://twitter.com/ArkEcosystem

Lisez le blog: https://blog.ark.io/

Contact avec les médias

Courrier électronique: [email protected]

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CryptoNews n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.