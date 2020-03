Arnaque dans la vente de voitures, comment puis-je réclamer si j’ai été victime d’une arnaque?

Dans la vente de voitures, il y a une option pour arnaquer, cela ne fait aucun doute. Si vous achetez un véhicule d’occasion, vous pouvez trouver des vices cachés et des problèmes non prévus dans le contrat de vente, mais comment procéder ou réclamer si nous avons été arnaqués?

Le marché de voitures d’occasion C’est vraiment large et varié, et c’est certainement une opportunité intéressante pour mettre la main sur un véhicule bon état à un prix considérablement inférieur à celui d’une voiture neuve. Selon nos besoins et nos préoccupations, il est très possible que nous trouvions notre voiture idéale. Mais Et les garanties? C’est une question dont il faut parler longuement et durement.

Mais vous devez commencer par la différence entre les opérations, tandis que le vente d’un voiture d’occasion peut être réalisé entre individus et aussi entre les professionnels. Cela signifie que le vendeur peut être un professionnel -comme un revendeur par exemple- ou ce peut être une personne physique, un particulier, comme nous. Et la situation est très différente selon qui nous vend la voiture. Aussi quand réclamer, s’il y a des problèmes de toute nature.

Réclamez si j’ai acheté une voiture d’occasion auprès d’un professionnel

Acheter une voiture d’occasion chez un professionnel, à un établissement dédié à la vente de véhicules, nous donne généralement le meilleur garanties et facilités il y a, ou il n’y a pas de problèmes. Dans le cas où c’est un professionnel qui vend la voiture, et si un arnaque ou similaire, le Code civil ne s’appliquerait pas, mais Décret législatif royal 1/2007 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, qui s’appliquerait; et qui, soit dit en passant, offre de plus grands avantages à l’acheteur.

Il stocke toutes les informations, communications et documentation concernant la transaction de vente.

Nous devons garder à l’esprit, dans ce cas, que vendeur a la obligation d’offrir une garantie d’au moins un an. De plus, si un panne, au cours des six premiers mois, il est présumé que cela existait lors de la livraison du véhicule et, par conséquent, bien qu’il soit conseillé de rapport d’expert, ce ne serait pas essentiel. Et si elle apparaît après les six premiers mois, alors il faudrait démontrer avec le rapport correspondant que le défaut existait lors de la transmission du véhicule.

Quand un vice apparaît, nous avons trois ans pour la réclamation; c’est-à-dire que nous avons une large marge pour la réclamation. Cependant, il est recommandé de faire la réclamation dès qu’elle est détectée, afin que les tests correspondants ne soient pas perdus et que l’ensemble du processus, en général, soit beaucoup plus simple et plus rapide, bénéficiant aux deux parties impliquées dans l’opération et relation contractuelle.

En revanche, vous ne devez pas vous inquiéter du fait que contrat de vente qui vous relie à ce professionnel garantie annulée. Lorsque le vendeur est un établissement, jamais tu perds le droit de garantir dans la mesure où il est inaliénable; c’est-à-dire que même si nous avons signé une renonciation expresse dans le contrat ou un document séparé, nous aurons toujours la possibilité de réclamer.

Dois-je perdre le droit de réclamer si j’ai renoncé à la garantie? Et si le vendeur est un particulier?

L’hypothèse change si le vendeur est un particulier. Si le vendeur est un particulier, le droit de réclamer, pour vices cachés, le cas échéant, avec un démission explicite, dans le contrat de vente. Cependant, si nous pouvons prouver que le vendeur savait et était conscient que le vice concerné, et je vais caché à l’acheteur, alors oui, nous pouvons continuer à exiger une responsabilité.

Tenez compte des conditions de réclamation, que l’achat soit auprès d’un professionnel ou s’il soit privé.

Le plus simple et le plus pratique, dans ce cas, est que dans le contrat de vente ne jamais inclure une clause dans laquelle le droit de réclamation est renoncé. De cette façon, dans notre position d’acheteurs, nous disposerons toujours de plus grandes facilités pour traiter, comme nous l’avons à traiter, une réclamation pour bris et vices cachés. Et donc, il sera plus facile d’éviter les possibles arnaques et arnaques dans la vente et l’achat de voitures d’occasion.

Que puis-je exiger lors d’une réclamation pour vices cachés dans une voiture d’occasion?

Il y a de nombreuses variables à considérer, mais dans une réclamer de ce type, nous pouvons demander que annuler le contrat et que, de cette manière, l’acheteur retourne le véhicule et le vendeur rend à la fois le montant de l’opération et les frais encourus. Il existe une autre option qui consiste à demander une remise du montant et, par conséquent, le vendeur doit rendre à l’acheteur le différence entre les deux accords.

Et s’il s’agit d’une vente d’une voiture d’occasion avec un établissement de vente, il est alors habituel de demander le réparer du véhicule. Il s’agit de l’option la plus fréquente et la plus simple, bien qu’il existe des cas où pas la peine et, par conséquent, on opterait pour l’une des possibilités que nous avons décrites précédemment et qui peuvent également se produire dans la relation entre les individus.

Comment dois-je agir pour réclamer des vices cachés lors de l’achat d’une voiture d’occasion

Dans un cas de ce type, et surtout si la relation est entre individus, le mieux que nous puissions faire est de remettre l’affaire à un avocat spécialisé. Lorsque la relation est avec un professionnel, nous pouvons nous tourner vers des organisations comme Omic et Facua, entre autres, qui peuvent nous conseiller. En plus de déposer la plainte du consommateur correspondante.

Il existe plusieurs organisations qui peuvent vous aider; Il peut être essentiel d’avoir l’aide d’un avocat spécialisé.

Nous devons garder à l’esprit que, si le processus est jugé, tout ce qui est allégué nous devrons l’essayer; par conséquent, les informations et la documentation doivent toujours être conservées et collectées, le cas échéant rapports, factures, le contrat de vente et toute réclamation écrite qui pourrait exister. Dans tout cela, respectez les délais il est essentiel que la revendication se concrétise.

En principe, la première étape devrait être informer du défaut, vice ou panne vendeur, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un particulier. Dans le cas où il s’agit d’un établissement marchand, nous demanderions un formulaire de réclamation et le traiterions de la manière habituelle, en en conservant une copie. Et s’il s’agit d’un individu, nous pouvons vous informer du problème et demander les responsabilités correspondantes amical et extrajudiciaire, mais il est recommandé de le faire avec un burofax.

Nous avancerons, si vous êtes un professionnel, en vérifiant si l’établissement est attaché au système d’arbitrage des consommateurs. Dans ce cas, nous pourrions faire une réclamation sans avoir à recourir aux tribunaux et plus rapidement; sinon, comme pour un particulier, il faudrait alors commencer procédure judiciaire. Cependant, nous aurons besoin d’un avocat et d’un avocat, ou non, et la procédure sera verbale ou ordinaire, selon le prix du véhicule.

Il pourrait même aller jusqu’à réclamer criminel, mais seulement dans certains cas. Si le tricherie, par exemple, après avoir manipulé le kilométrage, la date d’enregistrement ou similaire, nous entrerions ces termes. Aussi s’il y avait intentionnalité dans la tromperie, par exemple.