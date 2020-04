Arrêter les saisies et les paiements: les mesures fiscales examinées par le gouvernement

3 avril 2020, par Alessandra Caparello

Arrêtez les saisies de la vérification des comptes et le cinquième du salaire, des chèques, des paiements de TVA, des retenues à la source et des cotisations pour les mois d’avril et mai. Ce sont les dernières nouvelles fiscales et fiscales sur lesquelles le gouvernement travaillerait pour le prochain décret prévu pour faire face à l’urgence Covid-19.

Mesures fiscales dédiées aux contribuables

Parmi les nouvelles mesures examinées par l’exécutif, il y aurait l’arrêt de la saisies immobilières les comptes courants et un cinquième du salaire, ainsi que les saisies de tiers. Des mesures qui redonneraient de l’oxygène aux travailleurs et aux contribuables aux prises avec les difficultés économiques de l’époque. Pour les contribuables, l’exonération aux termes de la prime au premier logement devrait également arriver afin de ne pas perdre l’avantage de la TVA et de la taxe d’enregistrement.

Le report à 2021 devrait être de plus en plus possible taxe sur le sucre et le plastique.

Mesures fiscales dédiées aux entreprises

Quant aux mesures dédiées à la place entreprises, la voie suivie est celle de l’allègement de la dette de 2013, c’est-à-dire une injection de liquidités aux organismes publics, à la santé et aux entités territoriales en premier lieu, pour vous permettre de payer au moins une partie du dettes commerciales non collecté.

Pour les numéros de TVA, nous pensons à une suspension lorsque le chiffre d’affaires atteint 10 millions et une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 25 ou 33%. L’arrêt des paiements affectera également les rapports trimestriels Iva, sera d’au moins deux mois et donc pour avril et mai

sur loyerscependant, l’extension de l’audience est probable bénéficiaires du crédit d’impôt de 60% non seulement à baux immobiliers pour commerces et commerces, mais aussi pour d’autres annonces immobilières usage non résidentiel

