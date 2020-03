Artillerie lourde pure Audi RS Q8 ABT

Le célèbre entraîneur allemand spécialisé dans la transformation de véhicules Audi en missiles authentiques était responsable de la fabrication du RS Q8, une machine d’accélération plus puissante et plus radicale.

En plus de compresser 100 chevaux de plus au moteur V8 birturbo de 4,0 litres qui, en reprogrammant son électronique, les habitants d’ABT ont également installé le contrôle de niveau ABT, qui permet d’abaisser la hauteur du corps à 2,5 centimètres. Pour couronner le tout, de nouvelles lumières de bienvenue ont été ajoutées qui sont projetées au sol, ainsi qu’un nouvel ensemble de roues avec des pneus à profil bas.

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.