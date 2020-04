Artjom Jekimtsev, PDG et fondateur de la plateforme média de transit Adverttu – Econsultancy

Artjom Jekimtsev est PDG et fondateur d’Adverttu. Comment une entreprise qui diffuse des publicités sur le côté des véhicules est-elle touchée par la pandémie? Nous avons rencontré Artjom pour le découvrir.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je gère Adverttu, la plate-forme multimédia de transport en commun à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Nous connectons les marques avec des personnes qui, en transformant leurs voitures en publicités itinérantes, gagnent un revenu passif. Les entreprises équipées de fourgonnettes, de poids lourds, de cyclomoteurs et de vélos électriques utilisent également Adverttu pour augmenter leurs résultats.

Des gens de tous horizons conduisent avec nous – des chauffeurs-livreurs de plats à emporter et des travailleurs du NHS à ceux qui ont des Ferrari et des Porsche. J’adore la variété.

J’ai fondé l’entreprise, donc mon rôle est ce que vous attendez d’une startup adtech soutenue par VC – beaucoup de gestion d’équipe, de créativité, de développement technique et de plaisir par la charge de travail.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

J’ai tellement appris en aidant à bâtir le marché britannique de Tesla à partir de zéro, des compétences telles que la direction d’équipes interfonctionnelles et le développement de nouveaux marchés. Et non, avant de demander, malheureusement je n’ai jamais rencontré Elon depuis plus de quelques minutes!

Vous devez vraiment connaître votre technologie dans une entreprise comme la nôtre, nous vivons et respirons des données.

Du point de vue du leadership, je crois que l’empathie, la transparence et un grand sens de l’humour sont vraiment importants. Réactivité et accessibilité aussi. Je suis là pour mon équipe quand elle a besoin de quelqu’un sur qui s’appuyer.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Dans certains cas, massivement. Dans d’autres, pas du tout. Généralement, je commence à travailler tôt, je tiens des réunions, puis je diffuse mon attention entre notre équipe commerciale, le développement de produits, le marketing et le travail avec nos annonceurs et partenaires.

Je porte beaucoup, beaucoup de chapeaux et mes journées sont fluides – parfois, elles se déroulent exactement comme je m’y attendais là où je tire sur tous les cylindres, d’autres fois, une nouvelle opportunité se présente que nous explorons tous.

On avance très vite – pensez McLaren P1 plutôt que Fiat 500…

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Slack est absolument indispensable pour la communication d’équipe et Zoom est idéal pour les réunions (lorsqu’il est utilisé en toute sécurité). Nous comptons également sur Zoom pour maintenir notre esprit d’équipe au plus haut dans un moment comme celui-ci – cours de cuisine, séances de débat, club de lecture virtuel et autres activités amusantes. Eh bien, amusant si vous me demandez…

Ma sauce secrète doit être Notion – elle est excellente pour garder une entreprise entière organisée. Très peu d’entreprises utilisent un wiki pour le partage d’informations et je pense qu’elles manquent une astuce.

Chaque fois que quelqu’un a besoin de trouver quelque chose ou de consulter des conseils, c’est sur Notion. Plus vous en ajoutez, plus votre entreprise est rationalisée. Cependant, quelqu’un doit assumer la responsabilité de la plate-forme, en s’assurant que tout est mis à jour et rangé.

Les autres outils préférés sont Google Docs et Miro. Pouvez-vous imaginer comment nous nous serions débrouillés si la pandémie s’était produite il y a seulement 10 ans?

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Donc, beaucoup – il y a eu des exemples étonnants de générosité de grandes et petites entreprises. Les gens offrent des services, offrent des incitations intéressantes, aident les communautés locales et se mobilisent pour combattre ensemble ce virus.

C’est vraiment encourageant. Certains de mes préférés ont été Pret et Disney.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

La publicité est, de par sa nature même, des spécialistes du marketing exceptionnellement dynamiques et réactifs à travers l’industrie ont tiré sur tous les cylindres. Le monde évolue d’heure en heure, la publicité doit donc refléter cela et de nombreuses marques ont pris l’initiative d’apporter une certaine positivité supplémentaire au monde.

Les non-conformistes sont également passés à la vitesse supérieure – par cela, je veux dire ceux qui n’ont pas peur de ce qui se passe et qui s’engagent à investir lorsque la plupart sont plus prudents.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Affaires comme d’habitude. Notre plan a toujours pris en compte les hauts et les bas naturels des affaires ainsi que la variabilité inhérente à notre industrie.

Notre message et notre valeur sont extrêmement résilients – notre stratégie commerciale est tout simplement flexible en fonction de la demande. Je suis décisif en tant que personne, ce qui nous aide à nous adapter à court terme tout en gardant notre attention sur notre objectif ultime.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Ravir les clients avec des campagnes de premier ordre. Entendre des histoires positives de nos chauffeurs qui apprécient vraiment le revenu supplémentaire, surtout en ce moment. Adverttu est ma fierté et ma joie, j’ai tout mis en œuvre et c’est fantastique de voir notre équipe réussir et les changements positifs que nous apportons dans la publicité hors domicile.

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un moment intéressant pour nous. Les impressions se sont atténuées à mesure que les gens restent à l’intérieur (bon, tout le monde doit le faire!), Mais notre adtech signifie que le coût de la publicité avec Adverttu diminue.

C’est le moment idéal pour les marques d’expérimenter avec nous. Il y aura toujours des véhicules sur la route et nous défendons ces héros qui s’aventurent pour des emplois essentiels – le travailleur du NHS s’occupant des personnes âgées, le conducteur de Deliveroo nourrissant les familles ou le gars sur la route accumulant des kilomètres parce qu’il est maintenant un bénévole du NHS .

La publicité a toujours été affectée par les ralentissements économiques, ce qui me frustre parfois, mais des situations comme celle-ci font ressortir le meilleur de la créativité de notre équipe et créent de nouvelles opportunités.

Nous menons également une campagne incroyable où les marques peuvent parrainer les voitures des bénévoles du NHS pour montrer leur soutien. C’est une initiative dont je suis extrêmement fier.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

«Objectif orienté» est mon deuxième prénom. Je pense que c’est le secret du succès. Tout le monde dans Adverttu connaît leurs objectifs individuels, les KPI de l’équipe et les statistiques de l’entreprise. Je fais rapport à nos investisseurs, donc tout ce que nous faisons doit contribuer à notre plan convenu.

Mes objectifs personnels tournent autour des questions commerciales, en augmentant le nombre d’annonceurs utilisant Adverttu et en incitant davantage de conducteurs à rejoindre notre AdFleet. Nous nous rapprochons de 20 000 à travers le pays.

Mon objectif ultime est d’aider les gens à débloquer de nouveaux revenus passifs tout en faisant de la publicité à domicile aussi attribuable, traçable et mesurable que le numérique. De grands rêves, je sais…

Comment avez-vous fini par fonder Adverttu, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai toujours été un passionné de voitures et de technologies, alors peut-être que Adverttu était toujours là où je me retrouvais!

Mon co-fondateur et moi codions à l’Université, créant une plateforme de prêt de voiture entre pairs. Le marketing numérique était trop compétitif, nous avons donc regardé la publicité hors domicile.

Tous ceux à qui nous avons parlé ont eu du mal à nous fournir des données de mesure précises ou à offrir un retour sur investissement tangible. La publicité aurait également été bloquée à un endroit ou sur un itinéraire.

Nous avons pris les choses en main, louant une voiture, imprimant des brochures et emballant la voiture. Cela s’est avéré un succès, nous avons donc recherché si des sociétés offraient ce service à des marques et des entreprises à grande échelle et il n’y en avait pas.

C’est là que Adverttu est né!

Et quelle naissance c’était! Depuis lors, nous commercialisons: élargir notre base de clients, améliorer notre plate-forme et développer l’équipe. Nous avons des plans internationaux pour l’avenir, mais nous sommes également réalistes. Il est important d’évoluer durablement.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Être audacieux. Acceptez que la créativité ne peut pas être mesurée de la même manière que le numérique, en particulier à un moment comme celui-ci, cependant, numérisez tout ce que vous pouvez, car cela vous libérera du temps lorsque les temps seront meilleurs et vous aidera à devenir un marketing bien équilibré. C’est le bon moment pour investir en vous.

Apprenez la puissance d’une excellente copie – une communication claire est également importante. Restez positif, adaptable et adoptez le changement.

Travaillez avec des gens qui croient au marketing – si vous devez convaincre un intervenant de sa valeur dès le départ, vous êtes déjà en retard.

Amusez-vous toujours aussi! À quoi ça sert autrement?