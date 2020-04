Arturo Herrera nie sa démission du ministère des Finances

Il y a eu beaucoup d’inquiétude au cours des deux dernières semaines au sujet d’une démission présumée, est-il vrai que vous avez soumis votre démission au président?

Non, je n’ai jamais abandonné.

Et il a également été dit qu’il avait disparu, où était-il?

Au Palais national, ce que je n’ai pas fait avant, maintenant ou après, c’est sortir et tout nier, à moins qu’il y ait une déclaration qui vaille vraiment la peine d’être niée.

Mais j’ai été dans mon bureau, au Palais national. Le ministère des Finances a trois choses: premièrement, coordonner avec les différentes entités de santé, IMSS, ISSSTE, le ministère de la Santé et Insabi, pour s’assurer qu’elles ont les ressources et les mécanismes pour acquérir les biens et équipements nécessaires pour faire face la conjoncture.

La seconde concerne les impacts économiques immédiats de l’isolement, qui présente un paradoxe: tant qu’elle réussit du côté de la santé, elle a un impact plus grave du côté économique, car l’hôtellerie et les transports décroissent. , d’innombrables magasins.

Troisièmement, nous devons réfléchir aux mécanismes de réactivation de l’économie une fois que nous en sortirons.

Y a-t-il un risque de réduire les dépenses supplémentaires au Mexique en raison de cette situation?

Non, ce que nous faisons est de réorienter les dépenses, nous prenons des ressources de tous les espaces que nous avions, le président a été très ouvert, disant que nous devrions rechercher les ressources qui sont dans les fonds, les fiducies, etc., nous allons les amener là où cela a le plus d’impact à l’économie, nous devons apporter des ressources de crédit, pour les secteurs formel et informel, nous allons avoir un programme de réhabilitation pour 50 villes avec l’idée de démarrer l’économie de ces localités.

Dans la mesure où nous y investissons, des emplois, du développement sont générés, des intrants sont achetés auprès des industries locales.

Pourrait-il y avoir plus de ressources pour les prêts aux entreprises dans les semaines ou les mois à venir, en plus de ce qui a déjà été annoncé?

Cela dépend de la façon dont l’économie évolue.

Dans la situation actuelle, envisagez-vous d’utiliser la ligne de crédit flexible avec le Fonds monétaire international?

La ligne de crédit flexible est un gilet pare-balles, il est très important de l’avoir là-bas, cela ne fait pas partie de notre scénario que nous analysons en ce moment.

.