Asda choisit le magasin de Middleton Leeds pour lancer le concept de durabilité

À partir de mai, le magasin Middleton d’Asda à Leeds deviendra le premier magasin Asda où les acheteurs pourront remplir leurs propres conteneurs de produits.

// Asda inaugure son premier «magasin de développement durable» dans sa succursale de Middleton à Leeds

// Il s’inscrit dans une démarche de répression de la quantité de plastique utilisée dans ses supermarchés

// Le magasin existant d’Asda à Middleton aura de nouveaux concepts pour «encourager les clients à réutiliser et à recharger» leurs plastiques

Asda a dévoilé son intention de lancer son premier «magasin de développement durable» dans sa succursale de Middleton à Leeds dans le cadre de son dernier engagement à être plus respectueux de l’environnement.

Le magasin existant de l’épicier Big 4 à Middleton sera bientôt installé avec de nouveaux concepts pour «encourager les clients à réutiliser et à recharger» leurs plastiques.

À partir de mai, le magasin deviendra le premier magasin Asda au Royaume-Uni où les acheteurs pourront remplir leurs propres contenants de produits, y compris le café, le riz et les pâtes d’Asda, ainsi que des produits de marques bien connues telles que les céréales Kellogg ou PG Tips tea.

LIRE LA SUITE:

Le magasin de Middleton comprendra également un «fleuriste nu», offrant des fleurs sans plastique et des produits en vrac avec des articles tels que des concombres et des champignons retirés de leur emballage en plastique.

En outre, il y aura une gamme de nouvelles installations de recyclage, y compris un distributeur automatique inversé pour les bouteilles et les canettes en plastique et le recyclage des supports.

Dans le cadre de l’essai, les clients qui achèteront au magasin de Middleton seront invités à donner leur avis sur les nouveaux concepts.

Les essais dureront au moins trois mois avant qu’une décision soit prise quant à son déploiement dans d’autres magasins, son nouveau procès ou son arrêt.

“Nous cherchons constamment à retirer et à réduire la quantité de plastique dans notre entreprise – et à trouver de nouvelles façons d’aider nos clients à réutiliser et à recharger nos produits”, a déclaré le président-directeur général d’Asda, Roger Burnley.

«C’est un voyage que nous ne pouvons pas faire seuls, c’est pourquoi nous avons invité nos fournisseurs à innover avec nous et je suis ravi que des noms familiers comme Kellogg’s et Unilever se soient joints à nous pour tester de nouvelles idées et approches de durabilité dans notre magasin de Middleton. .

«Au cours des semaines et des mois à venir, nous testerons et apprendrons des clients de Middleton pour comprendre comment nous pouvons réduire nos impacts environnementaux tout en conservant l’excellent service et la qualité exigés par nos clients.

“Notre première priorité sera de voir comment nous pouvons réduire et retirer le plastique et je suis ravi d’apprendre de nos clients et de voir où ce voyage nous mènera.”

Le nouveau concept store de durabilité à Middleton fait partie des engagements d’Asda de réduire la quantité de plastique qu’elle utilise.

Le détaillant a déclaré avoir retiré 8000 tonnes de ses emballages de marque propre depuis 2018, et récemment, il a récemment promis de fabriquer près d’un tiers des emballages en plastique à partir de sources recyclées d’ici la fin de 2020 et de réduire le plastique de 15% par Février 2021.

Asda s’est également engagée à rendre tous les emballages – quel qu’en soit le matériau – 100% recyclables d’ici 2025.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette