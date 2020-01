Asda commence 2020 avec de nombreuses nominations au conseil d’administration

Asda a débuté 2020 avec l’annonce de nouvelles nominations à son conseil d’administration, y compris un nouveau COO et chef de la clientèle.

// Anna-Maree Shaw nommée nouvelle directrice de la clientèle d’Asda, en remplacement d’Andy Murray

// Helen Selby rejoindra Asda en tant qu’avocate générale et secrétaire générale, en remplacement d’Alex Simpson

// Opérations SVP Anthony Hemmerdinger promu chef de l’exploitation

// Mark Simpson nommé au conseil d’administration en tant que directeur de la chaîne d’approvisionnement

Asda a lancé la nouvelle année avec l’annonce de nouvelles nominations au sein de son conseil d’administration, y compris un nouveau chef de la clientèle et chef de l’exploitation.

Dans un message partagé aujourd’hui avec ses collègues, le PDG Roger Burnley a annoncé qu’Anna-Maree Shaw prendrait fin janvier le poste de chef de la clientèle.

Elle remplacera Andy Murray, qui rentre aux États-Unis après quatre ans à la tête de la fonction client du détaillant Big 4.

Shaw, qui est australienne, est directrice générale de sa propre entreprise, Customer Dialogue et travaille actuellement à l’Université du Queensland, développant une stratégie numérique et une feuille de route dans le cadre de son programme d’expérience client totale.

Avant cela, elle a occupé plusieurs postes de directrice marketing en Australie ainsi que dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni.

Burnley a également annoncé qu’Helen Selby se joindra en tant qu’avocate générale et secrétaire de l’entreprise après le départ d’Alex Simpson l’an dernier.

Selby s’est formé en pratique privée avant d’occuper des postes internes et a travaillé principalement dans la fabrication de produits alimentaires et l’épicerie, après avoir été avocat général et secrétaire de l’entreprise chez Hovis et plus récemment chez Mars Wrigley UK.

Pendant ce temps, les opérations SVP d’Asda Anthony Hemmerdinger a été promu au poste de directeur des opérations, élargissant ses attributions à travers la technologie et la propriété.

Mark Simpson, qui a rejoint Asda en 1997 en tant que diplômé et a occupé des postes dans les fonctions de vente au détail et d’approvisionnement, a été nommé au conseil d’administration en tant que directeur de la chaîne d’approvisionnement et dirigera les fonctions d’approvisionnement et de logistique de l’épicier.

Les nouvelles nominations rejoindront le directeur des ressources humaines Hayley Tatum, le directeur du merchandising Derek Lawlor et le directeur financier Rob McWilliam pour compléter l’équipe de direction d’Asda.

L’équipe derrière l’entreprise de vêtements d’Asda, George, continuera également de relever directement de Burnley, après la nomination, le mois dernier, de Steph Strike au poste de directeur général de la marque.

«Au début de 2020, je suis convaincu que non seulement nous avons la bonne équipe en place, mais aussi la bonne stratégie pour nous assurer de continuer à servir nos clients et à développer notre entreprise, non seulement pour cette année mais au-delà, », A déclaré Burnley.

