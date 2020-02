Asda en baisse de 1,3% à périmètre constant dans le “Golden Quarter”

“Nous savons que l’état d’esprit de nos clients au cours du trimestre a été prudent et, même si les clients étaient enthousiastes pour Noël, ils étaient plus conscients de leurs dépenses.” – Roger Burnley, PDG d’Asda

// Asda affiche une baisse de 1,3% de son chiffre d’affaires à périmètre constant au cours du «Golden Quarter» se terminant le 31 décembre

// L’épicier Big 4 a déclaré que son activité alimentaire était stable mais que le commerce de sa branche de vêtements était difficile

Asda a attribué la chute des ventes au cours du trimestre de négociation le plus critique de l’année à des «conditions de marché difficiles» et à un état d’esprit client «prudent».

Pour le quatrième trimestre du Big 4 se terminant le 31 décembre, connu dans l’ensemble du secteur comme le «quartier d’or car il comprend le vendredi noir et les périodes de négociation de Noël, les ventes à données comparables ont diminué de 1,3%.

Asda a déclaré qu’elle avait été «affectée par des conditions de marché difficiles, en particulier dans l’habillement» au cours de la période, mais qu’elle avait été renforcée par une performance plus stable de son cœur de métier alimentaire.

LIRE LA SUITE:

Le détaillant a également souligné que son activité de magasinage à domicile avait augmenté de 10,3% en glissement annuel pour le trimestre.

Pendant ce temps, Asda a déclaré avoir rafraîchi sept magasins à travers son portefeuille au Royaume-Uni – dont la rénovation de 5 millions de livres sterling de son magasin Edinburgh Jewel faisait partie.

«Nous savons que l’état d’esprit de nos clients au cours du trimestre a été prudent et, même si les clients étaient enthousiastes pour Noël, ils étaient plus conscients de leurs dépenses – beaucoup choisissant de réduire les listes de cadeaux et de se concentrer sur les enfants plutôt que sur les adultes et la famille élargie», a déclaré le PDG Roger Burnley.

«Nous avons continué d’améliorer notre position sur les prix par rapport au trimestre précédent, et d’année en année, tandis que notre combinaison de confiance de gammes de grande valeur et de qualité avec une touche de personnalité Asda a fortement résonné auprès des clients.

“Nous avons l’ambition de livrer encore plus pour les clients en 2020 et nous sommes entrés dans l’année avec un accent encore plus marqué sur la poursuite de notre stratégie, qui est ancrée dans le gain de temps et d’argent pour nos clients.”

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette