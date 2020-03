Asda paiera intégralement le personnel isolé des coronavirus; concessions données location vacances

Asda a révélé un ensemble de mesures qu’elle met en œuvre pour aider à soutenir son personnel et les autres travailleurs dont les emplois ont été touchés par la pandémie.

// Asda confirme que tout membre du personnel isolé en raison d’un coronavirus sera payé en totalité

// L’épicier paiera également les fournisseurs immédiatement pour les aider à gérer leur trésorerie pendant la pandémie

// Les locataires de petites entreprises qui exploitent des concessions dans les magasins Asda bénéficieront d’un congé de location de 3 mois

Asda a déclaré que les travailleurs isolés en raison du coronavirus seront toujours payés en totalité, et les fournisseurs seront payés immédiatement, tandis que les concessionnaires bénéficieront d’un trimestre sans loyer.

Le détaillant Big 4 a révélé un ensemble de mesures qu’il met en œuvre pour aider à soutenir son personnel et les autres travailleurs dont les emplois ont été touchés par la pandémie.

Le chef de la direction, Roger Burnley, a salué les «efforts incroyables» des travailleurs de la vente au détail et de la distribution et a annoncé qu’ils recevraient le plein salaire s’ils devaient s’isoler.

LIRE LA SUITE:

Lorsque les travailleurs ont été identifiés comme faisant partie d’un groupe vulnérable et doivent s’isoler, ils recevront un salaire complet pour les 12 semaines complètes.

«Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour les efforts que chacun de mes collègues va faire en ce moment pour soutenir et servir la population du Royaume-Uni et la dernière chose dont je veux qu’ils s’inquiètent est d’être payé s’ils en ont besoin. s’auto-isoler à la suite d’un coronavirus », a déclaré Burnley.

Asda a indiqué qu’elle avait également commencé à travailler avec un certain nombre d’entreprises nationales pour offrir des emplois temporaires aux personnes, compte tenu des «demandes importantes» imposées aux supermarchés.

Les employés de l’épicier sont également encouragés à inviter des amis et des membres de leur famille dont le travail a été affecté par la crise des coronavirus à contacter leur magasin Asda local au sujet des possibilités d’emploi.

Asda a également annoncé qu’elle paierait immédiatement ses petits fournisseurs pour les aider à poursuivre leurs activités.

De plus, il offrira un quartier sans loyer à environ 250 locataires de petites entreprises qui exploitent des concessions dans ses magasins.

«Jamais au cours de mes 30 années dans le commerce de détail, je n’ai jamais ressenti autant le rôle joué par les supermarchés dans nos communautés», a déclaré Burnley.

«La façon dont nos collègues travaillent pour soutenir la nation est incroyable et je veux les soutenir ainsi que ceux qui sont les plus proches d’eux qui vivent l’autre bout de la crise et ont besoin de travail.

«Là où nous pouvons offrir des opportunités d’emploi, même à court terme, pour aider les gens à traverser cette période, nous voulons jouer notre rôle, et là où nous pouvons réduire la pression sur nos petits fournisseurs et locataires, nous le ferons.»

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette