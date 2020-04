Asda, Tesco & Sainsbury’s annulent leurs commandes et recherchent des rabais auprès de fournisseurs de mode

Comme ils sont classés comme un service “essentiel”, les supermarchés peuvent rester ouverts pendant le verrouillage, et les plus grands magasins des géants de l’épicerie continuent de vendre des vêtements et d’autres produits.// Les géants des supermarchés au Royaume-Uni ont mis une pression sur les fournisseurs de lignes de vêtements / / Asda dit aux fournisseurs qu’ils seront payés 30% de la valeur d’une commande et annulé environ un quart de ses commandes pour George // Tesco et Sainsbury’s ont également annulé des commandes, mais payé intégralement les fournisseurs

Trois des plus grandes chaînes de supermarchés du Royaume-Uni ont exercé des pressions sur leurs fournisseurs de mode en annulant des commandes ou en demandant des remises massives malgré la flambée des ventes de produits alimentaires.

Selon le Sunday Times, Asda a annulé environ un quart des commandes aux fournisseurs de vêtements pour sa propre entreprise de mode George, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le troisième épicier du Royaume-Uni en termes de part de marché aurait également déclaré aux fournisseurs du Bangladesh qu’ils ne seraient payés que 30% de la valeur d’une commande – ou 50% pour les commandes déjà terminées.

Selon The Sunday Telegraph, les usines de vêtements ont également la possibilité de «différer la livraison des produits», bien que cela retarde les paiements.

«Là où il y a un produit que nous ne sommes pas en mesure de vendre pour le moment, nous proposons d’annuler mutuellement la commande et de payer une partie des coûts dans un délai de sept jours ouvrables, tout en acceptant que les fournisseurs puissent revendre des articles ou en faire don», a déclaré un Asda. porte-parole a déclaré.

Tesco et Sainsbury’s ont également annulé des commandes de mode en raison de la pandémie, selon The Sunday Telegraph.

Cependant, les plus grandes et les deuxièmes plus grandes chaînes d’épiceries auraient déclaré qu’elles paieraient intégralement toutes les commandes annulées en raison de la pandémie, ainsi que la plupart des matières premières ou des tissus arrivés dans leurs usines.

Elle survient alors que les supermarchés du Royaume-Uni connaissent une demande sans précédent depuis l’escalade de la crise de Covid-19.

Comme ils sont classés comme un service «essentiel», les supermarchés peuvent rester ouverts pendant le verrouillage, et les plus grands magasins des géants de l’épicerie continuent de vendre des vêtements et d’autres produits.

Les détaillants qui ne vendent pas de nourriture ont été obligés de fermer tous les magasins car ils n’étaient pas considérés comme essentiels.

