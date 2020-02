Asics termine l’année avec une baisse des ventes car les vêtements ne sont pas livrés

En Europe, les ventes ont chuté de 9,5%

// Asics termine 2019 avec une baisse des ventes

// Pour l’exercice clos le 31 décembre, les ventes ont baissé de 2,2%

Asics a enregistré une baisse des ventes dans son rapport annuel, les dépenses marketing atteignant un sommet historique et les ventes en Europe diminuant.

Pour l’exercice clos le 31 décembre, le détaillant japonais de vêtements de sport a vu ses ventes chuter de 2,2% à 378,05 milliards de yens (2,64 milliards de livres sterling), ce qu’il a imputé à la faiblesse des ventes dans sa catégorie de vêtements et d’équipement.

En Europe, les ventes ont chuté de 9,5% et ont diminué de 3,7% sur une base neutre par rapport aux devises, car la catégorie performance de course et la catégorie style sportif n’ont pas réussi.

LIRE LA SUITE: Asics EMEA engage le patron de Haglöfs, Carsten Unbehaun, en tant que PDG

Le bénéfice net de l’année s’est élevé à 7,1 milliards de yens (48,8 millions de livres sterling), principalement en raison de l’enregistrement d’actifs d’impôt différé en raison de l’intégration fiscale au Japon appliquée à partir du prochain exercice.

Au quatrième trimestre, les ventes n’ont augmenté que de 1% pour atteindre 91,9 milliards de yens (635,2 millions de livres sterling), tandis que le résultat net s’est élevé à 159 millions de yens (1,1 million de livres sterling) contre une perte nette de 28,6 milliards de yens (199,6 millions de livres sterling).

À l’avenir pour l’année en cours, Asics s’attend à ce que les revenus atteignent 400 milliards de yens (2,79 milliards de livres sterling), soit une augmentation de 5,8%; le résultat d’exploitation à 9 milliards de yens (62,8 millions de livres sterling), en baisse de 15,4% et le résultat net de 4 milliards de yens (27,9 millions de livres sterling), en baisse de 43,6%.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette