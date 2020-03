Asos nomme Jo Butler au poste de directeur des ressources humaines

Directrice des ressources humaines expérimentée, Jo Butler a une fois obtenu une place sur la liste des femmes les plus influentes en ingénierie du Financial Times.

// Asos recrute Jo Butler au poste de directeur des ressources humaines

// Elle rejoindra Asos le 21 avril et fera partie du comité exécutif

// Butler est le deuxième membre du comité exécutif du géant du commerce électronique au cours des derniers mois

Asos a embauché Jo Butler pour occuper le poste de directeur des ressources humaines, marquant la dernière d’une série d’embauches visant à renforcer l’équipe de direction du détaillant de mode en ligne.

Directeur RH expérimenté, avec des mandats dans des sociétés comme Itsu et Sainsbury’s, Butler rejoindra Asos le 21 avril.

Elle fera partie du comité exécutif et relèvera directement du directeur général Nick Beighton.

Butler est le deuxième membre du comité exécutif du géant du commerce électronique au cours des derniers mois, après l’arrivée de Robert Birge en tant que directeur de la croissance en décembre.

Son mandat sera de fournir la stratégie des gens d’Asos et la proposition de valeur de l’employeur et de soutenir la transformation de la conception organisationnelle et de la culture du détaillant.

Plus récemment, Butler a passé deux ans au comité exécutif de Mitie, le groupe de services professionnels coté FTSE-350.

En tant que directrice des ressources humaines du groupe, elle a dirigé une équipe de 160 personnes réparties dans six unités commerciales, apportant un changement de culture transformationnelle dans toute l’entreprise.

Ses efforts lui ont valu une place sur la liste des femmes les plus influentes en ingénierie du Financial Times.

«La profondeur de l’expérience de Jo dans la mise en œuvre de stratégies de transformation réussies pour les sociétés cotées sera inestimable pour notre entreprise en constante évolution et à croissance rapide», a déclaré Beighton.

«J’ai hâte d’accueillir Jo et les idées et l’énergie qu’elle apporte avec elle à Asos.»

Butler a déclaré: “Je suis extrêmement heureux de rejoindre Asos, de revenir dans le secteur que j’aime et de relever le défi de faire avancer un programme de personnes qui intégrera une culture de haute performance dans toute l’organisation.”

Asos a déclaré qu’il recrutait actuellement deux autres cadres pour superviser respectivement le commercial et la stratégie.

Ces embauches complèteront le remodelage de l’équipe de direction, dirigée par Beighton, travaillant aux côtés de Butler et Birge, ainsi que du directeur financier Mat Dunn, du directeur des opérations Mark Holland et du directeur de l’information Cliff Cohen.

