Aspinal de Londres en pourparlers de vente malgré un Noël fort

Aspinal de Londres a rédigé dans les conseillers de KPMG pour examiner les options de financement au milieu des discussions sur une vente de la société.

Le détaillant de maroquinerie a engagé des conseillers pour travailler sur «un plan de financement B» et serait en pourparlers avec des acheteurs potentiels, a rapporté Sky News.

Cependant, KPMG a été engagée pour rechercher d’autres sources de financement si une prise de contrôle n’émerge pas à la valeur demandée.

Créé en 2001 par Iain Burton, Aspinal of London a initialement créé des articles de papeterie artisanale pour le Natural History Museum, puis a fini par vendre des articles en cuir de haute qualité tels que des sacs à main, des portefeuilles et d’autres accessoires connexes.

Aspinal des prêteurs de Londres serait favorable à la décision d’évaluer d’autres sources de financement.

Les pourparlers de vente sont supervisés par des banquiers à Houlihan Lokey, et un résultat devrait être annoncé dans le mois prochain.

Malgré les pourparlers de vente, Aspinal de Londres a enregistré une forte croissance des ventes de Noël.

En décembre, les ventes à magasins comparables ont grimpé de 12%, grâce à une hausse de 29% dans sa succursale du Royal Exchange, et des augmentations à deux chiffres dans un certain nombre de ses autres magasins de Londres.

Le mois dernier, les ventes en ligne ont augmenté de 16%.

Aspinal de Londres a déclaré vouloir se développer en ouvrant jusqu’à 10 autres magasins au Moyen-Orient au cours des trois prochaines années.

