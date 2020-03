Assister à la marche ou avoir rejoint la grève était-il la chose la plus importante?

Il existe plusieurs définitions. Par exemple, l’Inegi explique que la violence de genre n’a pas les femmes ou les filles comme seules cibles, mais aussi les hommes et les garçons, les handicapés et les homosexuels, qui en raison de leur condition s’éloignent du prototype et de l’approche masculins traditionnels qui est considéré comme féminin dans notre société.

En d’autres termes, la violence de genre vise à attaquer tout ce qui est considéré comme féminin. Ce type de violence nuit donc non seulement aux femmes mais aussi aux hommes qui en ont assez de payer le prix de s’en tenir au stéréotype du machisme.

Alors qu’il y a des hommes qui sentent que l’autonomie de leur partenaire est un défi à leur masculinité et y réagissent avec violence … il y a aussi des hommes qui ont intérêt à cesser de se comporter comme les hommes des films mexicains du siècle d’or et qui cherchent une masculinité plus en phase avec ce qui est nécessaire maintenant.

Ce sont des hommes qui se reprogramment – par exemple – pour arrêter de faire taire leurs sentiments parce qu’ils reconnaissent les malaises émotionnels et les maladies que cela implique.

La plupart des hommes n’expriment pas ce qu’ils ressentent: pour beaucoup de gens parler de leurs peurs, de leurs expériences de douleur, pleurer devant leurs enfants ou leur partenaire, ou demander de l’aide lorsqu’ils se sentent dépassés par une situation est inacceptable. Cela a des conséquences: ils souffrent de dépressions, il y a des crises cardiaques pour des situations “durables” qui ne leur plaisent pas, rationalisent les relations avec les autres, etc.

Pour cette raison, il serait pratique pour les hommes de parler davantage de ce qui les attriste, de ce qui les fait peur et de ce qui les met en colère (sans recourir à la violence) et ainsi ils pourraient avoir une meilleure santé émotionnelle.

.