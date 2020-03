Assiteca Sim: le coronavirus n’assommera pas l’économie mondiale

La crise des coronavirus frappera durement l’économie mondiale, personne n’en doute. Mais quelles seront les conséquences sur une période plus large? Y a-t-il un risque d’effondrement du système?

Selon Roberto Russo, directeur général de Assiteca SIM, il y a de bonnes raisons de croire qu’un changement dans la gestion de la politique économique sera suffisant pour protéger la stabilité du système, le renforçant. C’est ce que Russo a écrit dans une note commentée dont nous rapportons quelques passages.

Les perspectives du PIB

“La chute du PIB mondial, que nous verrons consolider dans les prochains mois, sera une baisse verticale non déterminée par le déclenchement d’une guerre mondiale – ou par la destruction des usines de production des entreprises qui nécessite une phase de reconstruction longue et douloureuse – mais causé par un choc exogène (la pandémie)“Affirme Russo, faisant valoir que” tous les pays du monde qui ont adopté des mesures restrictives pour contenir le virus tardivement par rapport à la Chine et l’Italie connaîtront la même tendance d’infection: une flambée d’infections jusqu’au deuxième mois épidémie et une implosion de celle-ci à partir du troisième mois “. Des éléments qui peuvent s’ouvrir à un optimisme prudent, si les autorités nationales adoptent des mesures suffisantes pour arrêter l’effondrement du produit dans les mois où tout sera nécessairement bloqué par les mesures anti-contagion.

“Il est nécessaire de provoquer un contre-choc pour l’économie par une pluie d’aide budgétaire, économique et monétaire au cours des trois / six prochains mois, dont le pivot est représenté par les interventions de politique budgétaire des différents gouvernements accompagnées de l’émission d’euro-obligations (dites coronavirus-bonds) pour une valeur de 1 000/1 500 milliards d’euros, ou de la dette publique partagée par tous les pays de l’Union , qui est suivie d’une nouvelle ère de politiques économiques et fiscales non plus basées sur l’égoïsme nationaliste, mais sur l’objectif commun du bien-être et de la croissance des différentes zones macro-économiques “, a écrit le PDG d’Assiteca.

Selon Russo, les signes d’ouverture déjà arrivés de la BCE et de la Commission européenne suggèrent que “l’épidémie de Covid-19 sur le front économique européen a décrété la fin de vingt ans de politiques d’austérité obtus”

Les conséquences pour les marchés

«Sur le plan financier le facteur psychologique joue un rôle décisif pour l’investisseur rationnel, car il achète généralement des titres dans les phases de méfiance générale au cours desquelles la majorité des autres investisseurs orientés spéculation subissent une pression émotionnelle et n’ont pas la lucidité mentale pour évaluer les entreprises dans une perspective d’au moins trois ans sur la base de la “ normalisation «des bénéfices futurs et des résultats d’exploitation», a poursuivi Russo.

«De nombreuses entreprises ont souffert au cours des vingt dernières sessions boursières des pertes de plus de 50% pour la simple raison que la vague de panique a conduit les investisseurs à les évaluer exclusivement sur la base des résultats d’exploitation du mois / trimestre / semestre suivant, projetant ces résultats indéfiniment et faisant l’erreur psychologique de ne pas évaluer le lien de causalité entre les bénéfices susmentionnés et le gel temporaire de l’économie mondiale généré exclusivement par l’épidémie de coronavirus “.