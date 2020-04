AssoAim: les PME s’unissent, le point du conseiller Verdesca

L’activité de AssoAIM, l’association professionnelle qui regroupe les sociétés cotées sur le marché AIM Italia de Borsa Italiana dédiées aux petites et moyennes entreprises.

L’association est née de la prise de conscience que les entreprises cotées sur ce marché particulier, de par leur taille, leurs caractéristiques et leur dynamisme, ont besoin d’une forme spécifique d’action collective et de représentation. Nous en avons parlé avec l’un des fondateurs Davide Verdesca, PDG et président de SG Company et administrateur d’AssoAIM.

Dr. Verdesca, pensez-vous que vos associés sont satisfaits de l’inscription sur l’AIM?

Les marchés du monde entier souffrent beaucoup en ce moment historique en raison de l’urgence sanitaire et des conséquences que Covid-19 impose à l’économie mondiale. En conséquence, les entreprises cotées sur l’AIM connaissent également une situation difficile. 2019 a été positive et a également vu la naissance de l’association AssoAIM.

Au cours des deux premiers mois de 2020, nous étions certainement satisfaits, ayant atteint 33 membres. Accéder au marché des investisseurs est une excellente opportunité de croissance et pour une entreprise, mais en ce moment délicat et changeant, il faut prendre en compte les spécificités et les histoires individuelles derrière un projet entrepreneurial et comprendre comment surmonter cette crise.

Avez-vous des suggestions pour les entrepreneurs intéressés à s’inscrire sur l’AIM?

Mon conseil est d’obtenir l’aide de consultants experts. AssoAIM, à travers ses conseillers et un comité scientifique composé de 9 professionnels de l’économie, de la finance et de l’entrepreneuriat italiens, s’engage à partager toutes les informations nécessaires pour construire pas à pas une voie d’approche de l’AIM.

Moi aussi dans SG Company en 2018, je me suis inscrit sur l’AIM et certainement si j’avais pu avoir le soutien et le réseau d’une association comme AssoAIM aujourd’hui, j’aurais certainement été facilité et rassuré.

Êtes-vous satisfait de la liquidité présente chez AIM?

En Italie, il y a beaucoup de liquidité mais malheureusement elle atteint à peine l’AIM. AssoAIM a également été créé à cet effet, afin de mieux communiquer les sociétés cotées sur ce segment qui, hélas, décline également certaines fautes professionnelles (voir le cas Bio-On).

On pourrait penser que l’AIM est un marché moins réglementé que les marchés plus élevés, mais ce n’est absolument pas le cas. Davantage d’investisseurs sur le marché AIM seraient les bienvenus et quelque chose bouge avec la réforme du marché RIP, mais nous sommes encore très loin d’être satisfaits.

En fin de compte, nous ne sommes pas satisfaits, mais nous nous efforçons de faire en sorte que la voix des sociétés cotées à l’AIM soit également prise en compte de ce point de vue.

Avez-vous des suggestions pour Borsa Italiana?

À l’heure actuelle, je crois que Borsa Italiana gère la situation du mieux qu’elle peut. Une suggestion, qui est plus une réflexion, que je peux partager est que le marché AIM est plus délicat et fragile et a donc besoin de plus d’attention que les autres segments pour être protégé contre les besoins.

Lorsque l’économie italienne connaît des effondrements financiers, à la fois pour des causes mondiales et nationales, avec des réductions de plus de 15% comme cela s’est produit récemment, l’effet de levier dont souffrent les entreprises AIM (qui, comme nous le savons, sont principalement des petites et moyennes entreprises, souvent avec un flotteur très bas) peut être vraiment dévastateur … et la récupération encore plus difficile et lente.

Quel sera l’impact du coronavirus sur AIM?

Covid-19 n’attaque pas directement les entreprises. Il attaque les gens, indirectement les plans d’affaires des entreprises et de leurs économies. L’AIM est le miroir de la société italienne. Les sociétés répertoriées dans ce segment sont principalement nationales, dirigées par des entrepreneurs aux ressources italiennes.

Sans aucun doute, le virus a un impact important sur le marché AIM – une raison de plus pour augmenter la protection contre lui – rappelons-nous que les PME caractérisent la majeure partie du tissu économique italien et sont les réalités réelles qui, aujourd’hui et dans un avenir proche, auront besoin de plus d’investissements et attention à pouvoir récupérer de manière saine et durable.

Comment votre entreprise réagit-elle à la phase économique difficile?

Chez SG Company, nous nous efforçons de surmonter ce cataclysme le plus tôt possible et à son meilleur, ce qui bouleverse l’économie italienne ainsi que la vie de tous les citoyens. De quelle manière? Sûrement essayer de se diversifier, d’avoir un plus grand contrôle de la “machine-entreprise”, de protéger encore plus la gestion des coûts, évidemment là où c’est possible.

Comme tout le monde, nous paierons un prix important, mais je suis sûr que c’est une leçon non seulement pour nous en tant qu’entreprise mais pour toute l’Italie. Il est désormais indispensable de pouvoir diversifier le risque pays, le risque produit et le risque client. Nous devrons faire un système, essayer de mettre l’antifragilité parmi nos valeurs et nos concepts, ce qui signifie créer les conditions pour que les dommages locaux (à l’un de ses éléments constitutifs) puissent apporter un bénéfice systémique.

Nous devrons faire bien plus que ce que nous avons fait par le passé, en nous différenciant et en nous contaminant, également par le biais d’associations professionnelles et plus encore. Je crois que de nouvelles opportunités se présenteront grâce à cette crise et que nous regarderons davantage à l’étranger. Nous ne devons pas nous arrêter mais réagir rapidement, de manière concrète et toujours cohérente avec notre identité d’entrepreneurs italiens, avec tout ce que cela signifie et implique, mais aussi en tant que citoyens du monde.