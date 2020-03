Assogestioni, le Dpcm n’arrête pas le fonctionnement des fonds communs de placement

La fermeture de toutes les activités commerciales prévues par le dernier Dpcm annoncé mercredi soir par le Premier ministre, Giuseppe Conte, laissera également ouvertes les opérations des fonds communs de placement.

Ce dernier, a-t-il précisé dans une note Assogestioni, font partie des services garantis prévus par décret, qui comprennent, outre les services financiers, les services bancaires et d’assurance.

Une approche définie par Assogestioni “conformément à la demande présentée par l’Association de prévoir une disposition spécifique pour permettre aux services financiers, qui incluent nécessairement le service de gestion d’épargne collective et les services d’investissement, de fonctionner en continu”.

Si la demande avait été rejetée, les conséquences auraient pu être problématiques, a expliqué Assogestioni: «Une suspension, même de courte durée, de la gestion et de la liquidité des fonds aurait pu, en effet, conduire à des problèmes critiques dans le secteur de la gestion d’actifs et en général sur les marchés financiers dans lequel les fonds opèrent … la continuité des activités des sociétés de gestion de portefeuille doit être considérée comme un facteur essentiel pour le bon fonctionnement des marchés financiers – a ajouté Assogestioni – et pour maintenir un haut niveau de confiance pour les épargnants, tout en étant un élément crucial de la compétitivité de la notre système financier “.

Quant aux travailleurs de ce secteurpar conséquent, il est précisé que les sociétés de gestion d’épargne «peuvent donc déterminer la présence dans leurs bureaux du personnel spécifique qui, par conséquent, est réputé autorisé pour la mobilité domicile-lieu de travail.

Par conséquent, les SGR pourront toujours effectuer les opérations suivantes:

garantir le calcul journalier de la VNI (quota),

assurer des opérations quotidiennes d’investissement / désinvestissement pour la gestion de fonds communs de placement et la gestion de portefeuille,

maintenir une parité compétitive pour tous les placements collectifs de capitaux.