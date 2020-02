Assogestioni: le financement a diminué en janvier. Pour les nouveaux actifs record

Le mois de janvier s’est clôturé sur une baisse de 4,7 milliards d’euros des dépôts dans le secteur de la gestion d’actifs, tandis que le total des actifs sous gestion s’est élevé à 2,321 milliards d’euros et a enregistré un nouveau record historique. Il émerge donc de Carte mensuelle de l’épargne gérée d’Assogestioni pour le mois de janvier 2020.

En particulier, le système enregistre des sorties nettes de gestion collective (-2,1 milliards) et de gestion de portefeuille (-2,5 milliards). Environ 1 186 milliards, soit 51% de l’actif géré, sont investis dans la gestion de portefeuille. Dans le détail, 1.135 milliards, ce qui correspond à 49% des actifs, sont utilisés en gestion collective.

Or, les données de collecte enregistrées, précise Assogestioni, sont particulièrement affectées par le transfert par le Groupe Credem un mandat de gestion intragroupe pour les polices d’assurance liées à des unités d’Euromobiliare AM Sgr à Credemvita. L’opération, poursuit la note, implique la sortie du périmètre de l’enquête Assogestioni d’environ 3 milliards d’euros, enregistrée en diminution des actifs sous gestion et en dépôts nets négatifs. Le phénomène n’est pas lié aux cessions de clients: les masses précitées restent au sein du groupe Credem.

Entrer dans les détails de gestion collective, la levée de fonds nette au premier mois de 2020 s’est établie à -2,3 milliards, après +3,2 milliards en décembre, tandis que les fonds fermés ont marqué +170 millions après +576 millions. Parmi les fonds, les préférences des épargnants se sont principalement orientées vers les équilibrés, avec des entrées nettes de +649 millions, suivies des obligations avec +8 millions, tandis que les dépôts nets en actions ont baissé à -116 millions.

la fonds juridiques Les Italiens commencent 2020 avec des entrées nettes mensuelles avec le signe moins à -470 millions après -519 millions en décembre. Le solde des mouvements de capitaux étrangers est également en rouge, enregistrant -1,8 milliard, après +3,7 milliards.