Assogestioni: nous créons de nouveaux PIR axés sur les petites entreprises non cotées

créer Plans d’épargne individuels cette concentration, à 70%, sur les petites sociétés non cotées destinées à une clientèle plus “évoluée” et capitalisée.

Telle est la proposition lancée par Assogestioni, qui, à la lumière du succès des PIR, a lancé l’idée de combiner cet outil avec une nouvelle variante avancée, capable de canaliser plus de ressources même sur des titres non liquides émis par des petites entreprises.

Pour ceux qui souscrivent, ce serait un investissement nettement plus risqué que les PIR “normaux”, et donc destiné à des sujets disposant de plus de ressources et en moyenne des horizons plus longs.

“Le défi lié à cet objectif est de créer des portefeuilles plus liés aux segments de marché les moins liquides, mais précisément pour cette raison, ils sont encore plus proches des petites entreprises”, écrit Assogestioni en présentant sa proposition. “Nous devons faire encore plus pour soutenir l’économie réelle et le développement du marché financier national“, A déclaré l’association”, l’industrie de la gestion d’actifs veut faire sa part en favorisant la connexion de l’épargne vers les investissements dans les petites entreprises de manière encore plus décisive et cohérente.

Avantages fiscaux

Même les Pirs dédiés aux PME proposés par Assogestioni devraient fournir, comme pour les Pirs ordinaires, un série d’avantages fiscaux pour les preneurs fermes. Les avantages fiscaux prévus par la législation Pir, explique Assogestioni, devraient également être étendus en faveur des plans d’épargne qui, pendant au moins deux tiers de l’année civile de la durée du plan, investissent au moins 70% de la valeur totale dans:

instruments financiers émis ou conclus avec des sociétés résidant sur le territoire de l’État ou dans des États membres de l’Union européenne ou dans des États adhérant à l’accord sur l’Espace économique européen ayant un établissement stable sur le territoire de l’État, autres que celles incluses dans les indices FTSE Mib et FTSE Mid Cap de la Bourse italienne ou dans des indices équivalents d’autres marchés réglementés (pourcentage qui en Pirs ordinaires s’élève actuellement à 3,5% de la valeur globale du plan);

en prêts accordés aux sociétés précitées

en crédits des mêmes entreprises

Les seuils d’investissement

“Étant donné que l’objet de l’investissement des PIR alternatifs est généralement non liquide, il est essentiel que les limites des sommes ou des valeurs qui peuvent être affectées au PIR alternatif soient plus élevées que celles envisagées pour le PIR ordinaire, dont nous nous souvenons être égales à un maximum de 30 000 euros par an. ‘année jusqu’à atteindre un total de 150 mille euros “, a déclaré Assogestioni.

La proposition de l’association est de porter ce seuil à 1,5 million d’euros, avec un versement annuel maximum de 150 milliers d’euros.