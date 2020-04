Assoreti: a confirmé Molesini comme président pour la période de trois ans 2020-2023

Tous les membres expirants du conseil d’administration d’Assoreti, l’association qui regroupe les principaux réseaux de conseillers financiers auxquels s’ajoute Stefano Pilastri, représentant Groupe Credito Emiliano.

Lors de la réunion ordinaire qui s’est tenue aujourd’hui, les renouvellements Organismes sociaux atteint la fin du mandat. Le conseil est composé comme suit: Mario Cincotto; Dario Di Muro; Massimo Doris; Alessandro Foti; Paolo Martini; Paolo Molesini; Gian Maria Mossa; Paola Pietrafesa; Stefano Pilastri. L’auditeur unique, Ferdinando Rebecchi, a également été confirmé; Auditeur suppléant Luca Romano.

En ce qui concerne Jury d’honneur, devant également expirer et devant assurer le respect par les Associés des règles fixées dans le Code de Conduite, l’Assemblée Générale a confirmé les membres distingués, qui ont exprimé leur volonté unanime de poursuivre la mission.

Le jury d’honneur est composé de: Guido Alpa; Carlo Angelici; Filippo Annunziata; Diego Corapi; Renzo Costi; Roberto Cusmai; Andrea Galante; Giovanni Iudica; Raffaele Lener; Piergaetano Marchetti; Marco Onado; Renzo Ristuccia.

Après l’Assemblée Générale, la réunion du Conseil d’Administration renouvelé s’est tenue pour nommer le Président et les trois Vice-Présidents. Le président de l’Association a été confirmé Paolo Molesini; la vice-présidence voit la confirmation de Massimo Doris et Alessandro Foti, et la nomination de Gian Maria Mossa.

Enfin, le Conseil d’administration a nommé les membres du Comité de direction pour l’année en cours, composés comme suit: Giuseppe Baiamonte; Denis Baraviera; Marco Bernardi; Roberto Brega; Federico Gerardini; Massimo Giacomelli; Rossella Martino; Andrea Pepe; Paolo Zavatti.