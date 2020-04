Assoreti: conseillers financiers positifs entrées nettes de 4,2 milliards en février

Afflux net positif pour les réseaux de conseillers financiers permis un approvisionnement hors site, d’un montant de 4,2 milliards d’euros, avec une croissance économique de 18,1% en février.

Cela a été révélé par Assoreti, selon lequel les investissements nets dans les produits de gestion d’actifs sont globalement positifs pour 1,6 milliard d’euros et une croissance de 54,3%, grâce à la contribution de toutes les familles de macro-produits.

L’équilibre des mouvements sur les produits en régime administré il est positif de 2,6 milliards d’euros (+ 3,7%), en raison de l’augmentation des volumes de liquidités levées. Le bilan des deux premiers mois de l’année – dit Assoreti – est donc positif pour 7,8 milliards et affiche une augmentation de 64,2% par rapport à la même période de l’année précédente (4,7 milliards); les volumes de dépôts sur actifs sous gestion ont plus que triplé (+ 256,4%), tandis que la composante administrée marque une augmentation de 29,3%.

Ressources nettes destinées à secteur assurance / sécurité sociale pour un montant de 830 millions d’euros et se concentrent sur les produits à plus fort contenu financier. Les primes nettes transférées aux polices multilignes ont atteint 458 millions d’euros (+ 2,0%), celles destinées aux polices en unités de compte ont presque triplé et se sont élevées à 367 millions, tandis que les mouvements traditionnels nets ont enregistré des mouvements nets négatifs de 44 millions.

Dépôts nets effectués sur titres en régime administré il s’agit d’un montant négatif de 183 millions d’euros: les désinvestissements nets concernent les titres de créance publics et privés, tandis que les bons de commande prévalent sur les titres de participation, les produits cotés et les certificats. Les dépôts d’épargne sous forme de liquidité s’élèvent à 2,8 milliards d’euros (+ 56,8%).