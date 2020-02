Assoreti: croissance à deux chiffres du financement 2019 (boom + 46% en décembre)

Décembre à des niveaux record pour collection de réseaux consulents financiers: le solde est positif pour 4,15 milliards, avec une croissance proche de 46% contre 2,85 milliards en novembre. Il s’agit du meilleur chiffre depuis 30 mois, comme le souligne Assoreti en communiquant la tendance du dernier mois de l’année. Et ce qui permet de clôturer 2019 avec un afflux net positif de 34,94 milliards.

«Il y a une nouvelle confirmation de la« durabilité »du modèle d’affaires adopté et développé par les sociétés qui fournissent le service de conseil hors site. L’engagement continu à élever les normes de qualité du service offert et la relation de confiance établie avec nos clients représentent la combinaison essentielle qui nous permet de saisir les besoins et les émotions des épargnants afin de les transformer en investissements adéquats en vue d’une allocation optimale dans le temps ” il a commenté Paolo Molesini, président de l’Association.

Investissements nets sur le économies gérées en décembre, ils ont atteint 4,26 milliards, plus que doublé par rapport à 2 milliards en novembre, pour un total de +20,3 milliards sur l’année. Le bilan mensuel du secteur administré est au contraire négatif pour 103 millions contre +824 millions en novembre et le total pour 2019 est égal à +14,7 milliards.

Dans le domaine de l’épargne gérée, les volumes de collecte sont positifs et en croissance pour toutes les principales familles de produits macro. Les dépôts nets effectués par la distribution directe de parts d’OPCVM ont atteint des niveaux plus que triplés par rapport au mois précédent et s’élevant à 1,8 milliard d’euros; les investissements concernent principalement des gestions collectives étrangères à composition non limitée, avec des ressources nettes d’environ 1,5 milliard d’euros, et des fonds d’investissement à capital fixe sur lesquels sont comptabilisées des souscriptions nettes pour 402 millions d’euros; solde toujours négatif pour les OPC de droit italien (-57 millions).

L’activité des réseaux en secteur assurance / sécurité sociale il prend la forme de primes nettes de 1,7 milliard d’euros, avec une croissance économique de 78,5%; la nette augmentation des mouvements nets sur les produits en unités de compte (+ 214,2%) est évidente, tandis que la dynamique de croissance est plus faible sur les produits multi-branches (+ 16,6%) et les contrats vie traditionnels (+ 13,1%) .

Augmenter également i volumes nets réalisés sur la gestion d’actifs individuels, avec des taux inférieurs mais toujours significatifs (+ 33,5%); les ressources nettes investies s’élèvent à 712 millions et se concentrent principalement sur les GPF (573 millions).

La contribution totale des réseaux au système d’organismes de placement collectif à capital variable, via la distribution directe et indirecte de parts, s’élève donc à 3,4 milliards d’euros, et compense les sorties de trésorerie des autres canaux de distribution dans leur ensemble (-131 millions d’euros ).

En 2019, les entrées nettes ont atteint 34,9 milliards d’euros

L’année 2019 s’est terminée par un afflux net global égal à 34,9 milliards d’euros; les volumes d’affaires nets, en hausse de 16,4% par rapport à l’année précédente, représentent le deuxième meilleur résultat jamais atteint par les réseaux.

58% des ressources nettes investies au cours de l’année concernent des produits d’épargne gérés, pour un montant de 20,3 milliards d’euros et une croissance de 51,9% par rapport à 2018 (13,4 milliards d’euros); le solde global des mouvements sur les produits gérés est positif pour 14,7 milliards d’euros et enregistre une baisse de 12,0% par rapport à l’année précédente (16,7 milliards).

Dans le domaine de l’épargne gérée, 58,6% des investissements nets concernent le secteur des assurances, avec des volumes de collecte de 11,9 milliards d’euros (+ 40,5% par rapport à 2018).

Les primes nettes versées sur les polices vie traditionnelles atteignent des niveaux presque doublés par rapport à 2018 (+ 85,0%) et égal à 4,9 milliards d’euros, tandis que les investissements nets en produits d’assurance à contenu financier sont égaux à 6,9 milliards d’euros (+ 19,9%), avec 3,4 milliards positionnés sur les unités de compte (+ 30,9%) et 3,5 milliards sur les polices multi-branches (10,8%).