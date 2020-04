Assoreti: mars positif pour l’afflux net de conseillers financiers

Malgré les tensions économiques et financières mondiales dues à l’urgence sanitaire de COVID-19, en mars, le dépôts nets pour le réseaux de conseillers financiers c’était positif.

Les données collectées par Assoreti ils indiquent un solde de mouvements de +3,8 milliards d’euros, après +4,2 milliards en février, pour un total de +11,6 milliards depuis le début de l’année.

Le mois dernier, les sorties du secteur de économies gérées (-2,5 milliards après +1,6 milliard en février) ont été largement compensés par les flux de collecte de l’épargne administrée (+6,3 milliards après +2,6 milliards), avec un fort accent sur la liquidité.

Dans le domaine de l’épargne gérée, les rachats ont concerné, notamment, des fonds communs de placement, avec des sorties nettes de 2,8 milliards d’euros, principalement concentrés sur les gestions collectives extérieures à capital variable (-2,6 milliards).

En revanche, les comptes mensuels sont positifs pour le secteur de l’assurance / sécurité sociale, pour lequel les ressources nettes s’élèvent à 456 millions d’euros.

Les choix d’investissement privilégient les produits multi-branches, pour lesquels les primes nettes s’élèvent à 179 millions d’euros, et le flux net de ressources transférées vers les polices d’assurance vie traditionnelles (132 millions) et les contrats en unités de compte (94 millions) est également positif.

Le solde des mouvements liés à la gestion individuelle de portefeuille est négatif pour 175 millions; les désinvestissements concernent principalement le GPF (-172 millions).

Cependant, d’importants volumes de collecte sont les instruments financiers administrés, avec des investissements nets supérieurs à 1,8 milliard d’euros.

Positionnement des ressources décidé titres de participation, dont les entrées nettes sont positives pour 1,4 milliard d’euros, et plus contenues sur les certificats, avec des volumes nets de 430 millions. Le solde est également positif pour les titres publics et les produits négociés en bourse, tandis que les flux sortants prévalent sur les obligations.

la la liquidité atteint 4,5 milliards d’euros, alimenté à la fois par les désinvestissements de la composante gérée et par les nouveaux flux de collecte. En effet, le nombre de clients propriétaires augmente également pour atteindre 4,537 millions d’unités (+ 0,4%).

Paolo Molesini, président de l’Association, a déclaré: