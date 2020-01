Assurance chien: quand c’est obligatoire et frais de police

7 janvier 2020, par Alessandra Caparello

Désormais membres à part entière de la famille, les chiens sont les fidèles compagnons d’une vie et les protéger et les protéger est une priorité. Le problème est qu’ils peuvent le provoquer volontairement ou involontairement dommages aux biens ou aux personnes et est toujours responsable le propriétaire. Dans ce cas, l’assurance chien est utile.

Assurance chien: qu’est-ce que c’est et comment ça marche

L’assurance chien est une police qui protège le propriétaire et son entourage contre d’éventuelles blessures ou dommages que le chien peut causer et en même temps protège le chien lui-même de tout accident le concernant. Parmi les couvertures disponibles pour les chiens, on trouve la protection de la santé des animaux, celle des dommages causés à des tiers jusqu’aux conseils et Protection juridique.

Assurance chien: quand c’est obligatoire

En principe assurance animaux Les animaux domestiques ne sont pas obligatoires, il n’y a pas non plus de “liste noire” établie par le ministère de la Santé avec les races de chiens dangereux ou une “certification” qui puisse vérifier l’agressivité de l’animal jusqu’en 2009.

En général, aujourd’hui, les propriétaires de chiens sont responsables en toutes circonstances des dommages ou blessures causés par leur animal, quelle que soit leur race. L’article 3 paragraphe 4 de l’ordonnance du 6 août 2013 édictée par le ministère de la santé établit que les propriétaires de chiens inscrits au «Registre des chiens déclarés à haut risque d’agression», compilé et mis à jour par les services vétérinaires, doivent signer une police d’assurance.

En d’autres termes, les propriétaires de chiens sont tenus de souscrire une police d’assurance responsabilité civile et de promener leur chien avec une laisse et une muselière, si l’animal est inscrit au registre des “chiens mordants” ou présentant des “problèmes de comportement”. ».

Assurance chien: frais de police

La politique pour le chien c’est comme un normal Assurance responsabilité automobile. C’est la compagnie d’assurance qui, sur la base des données fournies par le propriétaire, telles que la race de l’animal, son âge, le nom de la ville de résidence ou de domicile, formule un devis dont la prime peut être payée en solution unique ou en plusieurs fois.

