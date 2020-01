Assurance: les Italiens sous-protégés, c’est pourquoi c’est une tendance dangereuse

22 janvier 2020, par Mariangela Tessa

Malgré les craintes suscitées par l’incertitude de la situation économique et les préoccupations concernant la

santé Italie reste un Pays sous-assuré: une seule famille sur dix active des solutions d’assurance. Pas seulement ça. Cependant, quelque chose a expliqué une récente recherche Ipsos, elle est en train de changer, en particulier chez les plus jeunes, soucieux d’assurer les voyages et les voitures, mais aussi des produits comme les smartphones.

“L’épargne assurance est l’un des principaux actifs financiers détenus par les familles, mais du point de vue de la protection, l’Italie est un pays sous-assuré. Chaque Italien possède une maison, mais seulement 3% des maisons sont assurées“A expliqué la présidente de l’Ania, Maria Bianca Farina, à l’occasion de la présentation d’une recherche.

Selon les estimations d’Ania, le secteur Vie terminé 2019 avec une croissance (+ 2% estimée) par rapport à l’année dernière, renforçant la position d’un secteur considéré comme un véhicule fiable pour investir l’épargne. Même la collection de Branches de dommages (hors RC automobile) a augmenté, notamment Santé (+ 10% estimé) et Maison (+ 6%).

Malgré les signes positifs, “la croissance n’élimine pas le déficit important de protection d’assurance qui caractérise notre pays, le rendant plus fragile et donc moins compétitif en développement”, a expliqué Farina.

La sous-assurance est un problème surtout à la lumière de certaines tendances, telles que le vieillissement de la population (en 2050, un tiers des Italiens aura plus de 65 ans), la plus grande discontinuité dans le travail, les facteurs environnementaux et climatiques. Tous les éléments qui rendent le besoin de protection de plus en plus urgent.

Pourquoi est-il important d’avoir une assurance

L’objectif de base de toute couverture d’assurance est d’aider les particuliers et les entreprises à se remettre d’un événement imprévisible. les biens, les biens ou la vie d’une personne. L’incertitude ne concerne pas seulement le fait que des dommages peuvent se produire, mais le moment où ces dommages se produiront et l’étendue de la perte sont, avant tout, inconnus qui, dans la plupart des cas, iront au-delà de toute épargne ou richesse qu’une personne peut avoir accumulée.

C’est pour cette raison que l’assurance est un élément essentiel de la planification financière d’une famille ou d’une entreprise: elle permet d’atténuer les pertes, favorise la stabilité financière et les activités commerciales qui se traduisent à leur tour par la croissance et le développement économiques. Par conséquent, l’assurance joue un rôle crucial dans la croissance durable d’une économie.

Pour compenser les frais occasionnés par un accident, le décès d’un proche ou une invalidité, les compagnies d’assurance transfèrent en moyenne environ 120 milliards d’euros par an à leurs assurés ou, en termes peut-être plus intuitifs et compréhensibles, plus de 320 millions d’euros par jour.

Comme Ania, l’association nationale des compagnies d’assurance, se souvient, dans le document intitulé «Nous éloignons les risques, nous restons protégés», les compagnies d’assurance sont désormais en mesure de proposer des produits d’assurance vie qui répondent à différentes questions d’épargne ou de sécurité et souvent liées à différents les étapes de la vie d’une personne.

Quelques exemples pour ceux qui sont au début de carrière, aura plus de facilité à accepter une volatilité plus élevée en échange de rendements moyens plus élevés et ceux avec la famille qui s’agrandit préfèrent déplacer les produits avec plus de garanties de rendement en acceptant des taux d’intérêt plus bas. Les polices d’assurance-vie sont un excellent outil de planification et de protection des actifs, sans oublier qu’il y a souvent des avantages fiscaux qui leur sont liés comme l’exonération des droits de succession et de donation, la déductibilité des primes versées et l’impignabilité.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Safe living” publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.

Si vous souhaitez des mises à jour sur les politiques, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: