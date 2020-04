Assurance: toutes les politiques en place pour faire face à l’urgence du coronavirus

Des politiques de santé aux indemnités journalières pour les interruptions d’activité. De nombreuses offres ont été mises en place par les grandes compagnies d’assurance pour faire face à l’urgence Covid-19. Pour les mettre en noir et blanc, une analyse d’EMFgroup en a pris soin, qui a photographié les principales offres adressées aux familles et aux entreprises lancées ces dernières semaines par les compagnies d’assurance et les banques.

La recherche porte sur une vingtaine de produits analysés dans leurs performances techniques et de service.

«Les entreprises ont évolué non seulement avec des interventions directes en faveur des agents, mais aussi avec des actions de protection directes pour leurs clients, élargissant souvent considérablement les composantes de remboursement ou de service. Ce qui témoigne d’une remarquable capacité de dynamisme et de réponse au marché de l’ensemble du secteur “, a-t-il commenté. Marcella Frati présidente d’EMFgroup.

La persistance de la situation de crise actuelle liée à l’urgence sanitaire liée au coronavirus a vu des interventions de presque toutes les compagnies d’assurance opérant en Italie en faveur de ses assurés, Familles et Compagnies, afin d’apporter un soutien économique qu’en termes d’assistance.

Extension de la couverture et des services d’aide aux familles

En particulier, afin de soutenir ses propres assurés, les interventions des entreprises visaient principalement à étendre la couverture déjà prévue par leurs polices, à fournir des indemnités et des carnets d’hospitalisation également aux clients en Homecare Isolation suite à un diagnostic positif d’infection à coronavirus.

À titre d’exemple, l’intervention menée par Intesa Sanpaolo Assicura qu’en vertu des politiques Protéger la santé, la perspective de la santé et le joyau de l’entreprise prévoit pour les assurés positifs pour le COVID-19, ou qui doivent contracter le virus – la possibilité d’utiliser l’indemnité d’hospitalisation non seulement en cas d’hospitalisation, mais aussi pendant l’isolement du domicile (quarantaine), sans demander franchises et insuffisances.

Les entreprises ont également pris des mesures pour fournir de manière optimale les services d’assistance en créant centres d’appels dédiés à la gestion des demandes des assurés, à l’initiative de la Unisalute cil met à la disposition de tous les clients du groupe Unipol un Centre Médical ouvert 24h / 24 dédié au Coronavirus, et assurant également des consultations par visioconférence, comme dans le cas de AXA, réalisé via l’application MyAXA.

Assurance Mediolanum, d’autre part, en plus de confirmer que toutes les couvertures de ses propres polices d’assurance maladie garantissent le coronavirus, elle offre à ses assurés un service de conseil médical spécifique sur le coronavirus à travers les services d’assistance des centres médicaux 24h / 24.

Initiatives pour soutenir les entreprises

Dans le cadre des initiatives détectées en faveur des activités des entreprises, par exemple, dans le cadre des politiques Sara Commercio et Dimensione Commercio mises en place par Sara Insurance l’extension gratuite de la garantie

“Indemnité journalière d’interruption / suspension d’activité” versée en cas d’incendie ou de blessure du propriétaire, en cas d’interruption totale de l’activité décidée par arrêté des autorités (également pour vérification uniquement) suite à une contagion par COVID-19 du personnel , y compris l’assuré et les membres de sa famille.

Pour le entreprises assurez-vous de Generali Italie Avec les politiques commerciales en vigueur, qui prévoient l’interruption quotidienne de l’activité, une extension de couverture gratuite a été prévue pour une période de trois mois en cas de fermeture totale des activités commerciales opérant dans les territoires ordonnés par l’Autorité, telles que Mesure de prévention Covid-19. Ces initiatives seront également étendues à de nouveaux clients et toujours gratuites pour tous les contrats signés dans les trois prochains mois.

Les nouveaux produits pour des cibles spécifiques

Enfin, certaines entreprises ont répondu à l’urgence sanitaire en cours à travers de nouveaux produits et l’offre de nouvelles couvertures ciblées sur des cibles spécifiques. Par exemple UnipolSai a lancé # AndràTuttoBene une politique qui comprend une allocation journalière de hospitalisation de 100 euros par jour et une allocation égale à 3000 euros en cas d’admission en USI pour les employés des entreprises qui signent une couverture.

Assurance Nobis a pensé à une offre dédiée aux agents de santé, aux forces de l’ordre, à la protection civile, aux associations bénévoles et à tous les citoyens jusqu’à 60 ans.