Assurance, voiture familiale rc au départ. La moitié des Italiens ne se joindront pas

Il ne reste que quelques jours avant réforme des assurances, la première véritable réforme après plus d’une décennie, c’est-à-dire depuis l’approbation de la loi Bersani. Pourtant, peu ont compris exactement ce que la voiture familiale RC commencera le 16 février. Et sur la base de laquelle il sera possible d’appliquer, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, la classe de mérite la plus pratique parmi celles demandées pour les véhicules appartenant à la même famille.

Pour sonder le degré de connaissance du sujet, Facile.it il a commandé une enquête à l’institut de recherche mUp qui, en collaboration avec Norstat, il a interrogé un échantillon représentatif de la population nationale, découvrant que 14,1% des assurés, soit plus de 5,5 millions de personnes, ont déclaré ouvertement qu’ils ne comprenaient pas le fonctionnement de la RC familiale.

La plus grande partie des bénéficiaires de la nouvelle norme sera en fait constituée de familles disposant d’un parc de véhicules composé d’au moins une voiture et une moto; dans ce cas, pour immobiliser le véhicule à deux roues ou vice versa, les membres pourront utiliser la classe de mérite la plus favorable parmi celles accumulées par quiconque dans le ménage. Une situation qui, selon ce qui est ressorti de l’enquête, concernera le 18% des répondants, soit environ 3 millions de familles.

À qui est-il destiné

Auto family RC s’applique potentiellement à tous les ménages. En premier lieu, à ceux qui possèdent déjà deux véhicules de catégories différentes (l’exemple le plus fréquent: une voiture et une moto ou un scooter) et qui selon l’enquête mUp Research s’élèvent à environ trois millions. Mais quiconque achète un véhicule, quelle que soit sa catégorie, à partir du 16 février 2020 pourra l’obtenir.

Près de la moitié de ceux qui ont répondu à l’enquête – 46,9%, soit environ huit millions de familles – ont déclaré qu’ils ne pourront pas rejoindre le nouveau système. Surtout parce qu’il n’y a qu’un seul véhicule dans la famille (30,6%, soit 5,2 millions, mais dans le Sud il augmente de 38,3%).

Cependant, un indicateur pourrait augurer les entreprises du secteur automobile: 5,6% des familles interrogées (le centre atteint 6,3%) envisagent l’achat d’un véhicule neuf – deux ou quatre roues – précisément grâce aux économies que la nouvelle loi permettra.

Alors qu’environ 2,8 millions de familles (16,3% des répondants) le problème ne se pose pas même parce que tous les membres sont déjà dans la première classe de mérite. L’autre condition pour pouvoir utiliser la voiture familiale RC est celle de ne pas avoir causé d’accident avec faute au cours des cinq dernières années.