Assurance: votre police à chaque étape de votre vie

Nous devons tous penser à notre avenir, car c’est là que nous devrons passer le reste de notre vie.

Ce sont les mots de C. E. Kettering, un ingénieur et inventeur américain. Prendre soin de son avenir, c’est penser à nous protéger et protéger nos proches quand nous sommes inévitablement partis.

Italiens non assurés: les raisons

Le mot de passe dans ce cas est de vous assurer, protégez-vous des événements qui peuvent survenir dans un instant ou demain. Cependant, en Italie, un seul Italien sur quatre est protégé contre les accidents et seulement 6 sur 100 sont assurés avec un politique de décès temporaire. Qu’est-ce qui empêche les Italiens de s’en assurer?

Essayez de l’expliquer Andrea Carbone, économiste et partenaire de Progetica, selon laquelle il y a plusieurs raisons:

“Culture, fatalisme, espoir dans la bien-être public et la méfiance à l’égard de l’assurance, mais aussi le manque de ressources et la difficulté d’investir de l’argent pour quelque chose qui ne peut pas être vu.

S’assurer n’est pas une prérogative des personnes âgées mais même à un jeune âge, il faut penser à son avenir, chaque phase et moment de notre vie implique des stratégies de protection différentes. La consultante certifiée Carrie Schwab-Pomerantz, chef des services communautaires de Schwab a identifié le assurance essentielle à chaque étape de la vie.

Il y a au moins deux polices d’assurance à considérer en fonction de votre stade de vie. Le premier est leassurance vie, le second est celui sur le handicap. “Par exemple, une fois les enfants élevés, vous n’aurez peut-être pas besoin d’une assurance-vie à moins d’avoir d’autres personnes à charge qui comptent sur vous ou si vous êtes propriétaire d’une entreprise”, explique Schwab-Pomerantz.

Selon les experts, à l’âge de 30 ans, il y a aussi trois polices d’assurance à considérer: santé, habitation et vie.

Carbone en tout cas souligne combien il est important de s’assurer, étant donné que la protection nous aide à réaliser nos rêves, nous laissant plus libres de planifier l’avenir et prendre soin de choses plus agréables.

La protection est finalement une sorte “d’activateur” de nouvelles possibilités: vous priver de peu, ou la prime d’assurance pour ne pas avoir à vous priver de beaucoup, les dégâts qui peuvent m’arriver.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Safe living” publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.