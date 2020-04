assurer une publicité sans danger pour la marque lorsque tous les regards sont tournés vers l’actualité

Dans les moments difficiles, les gens se tournent vers des sources d’informations fiables.

Le récent baromètre Covid-19 de Kantar a révélé que les canaux médiatiques nationaux sont la source d’information la plus fiable au-dessus même des sites d’agences gouvernementales ou des plateformes de soins de santé numériques, et la recherche de Havas Media Group sur les marchés du monde entier le reflète également. Au Royaume-Uni, la BBC a été révélée comme la chaîne d’information la plus fiable pendant l’épidémie, avec 64% la citant comme une source d’informations factuellement correcte sur Covid-19. Les éditeurs de confiance ont signalé une augmentation du trafic, The Guardian enregistrant une augmentation de 50%.

Le quatrième domaine retrouve sa primauté en tant qu’arbitre de confiance de l’information. Dans une étude réalisée par Havas avec le Dow Jones Wall Street Journal, nous avons appris que le contexte dans les actualités est important – jusqu’à 83% de la confiance dans une marque médiatique connue peut être transférée à l’annonceur dans ces environnements. Pourtant, en ce moment même, nos marques d’actualités les plus fiables sont confrontées à une crise de monétisation, avec des rapports d’annonceurs essayant de mettre sur liste noire les éditeurs d’actualités parce qu’ils craignent que des marques apparaissent à côté du contenu de Covid-19. Ainsi, alors que les éditeurs de journaux gagnent un nombre record de lecteurs en ligne à la recherche de nouvelles et d’informations sur l’épidémie, les éditeurs ont du mal à tirer des revenus publicitaires de ces visites accrues.

Les canaux qui fournissent de la publicité en ligne ont de nombreux leviers puissants à tirer pour les annonceurs, et il est compréhensible que les acheteurs de médias inquiets aient tiré le plus grand levier à leur disposition; mais il existe un ensemble de contrôles plus nuancé que nous pouvons exploiter en tant qu’industrie pour soutenir ces plateformes de confiance, offrant une exposition positive pour les marques et une expérience médiatique positive pour les consommateurs.

Au lieu de choisir de mettre sur liste noire les éditeurs proposant du contenu lié à Covid-19, voici trois stratégies que les acheteurs de médias modernes devraient utiliser pour garantir la sécurité de la marque.

Utilisez une technologie de sécurité de marque personnalisée

Cela vous permettra de filtrer le contenu des actualités négatives plutôt que de simplement cibler un mot clé

Bien qu’utile pour le Web en général, soyez prudent avec les sites d’actualités car les nouveaux contenus fréquents peuvent dépasser la vitesse de la technologie et certains éditeurs empêchent les robots d’indexation des pages.

Envisagez de tirer parti des offres du marché privé

Ciblez des secteurs d’actualité spécifiques avec des éditeurs tels que le style de vie, la technologie ou la culture, plutôt que de mettre sur liste noire un site entier. Les éditeurs devraient également être prêts à exclure les dernières nouvelles et les blogs d’actualités en direct des accords existants.

Utiliser des systèmes manuels pour exclure un contenu spécifique sur une base de mots clés

Les éditeurs sophistiqués ont des intégrations étroites entre leurs systèmes CMS et le serveur publicitaire / SSP (les «canaux» qui diffusent les annonces) qui permettent aux vendeurs de le faire. Les systèmes manuels sont moins sûrs, en particulier lorsqu’un volume élevé de contenu est produit et que les mots clés sont saisis manuellement, mais avec un peu de temps, cette approche peut évoluer rapidement et en toute sécurité.

Restez sur le marché

Les annonceurs doivent noter que les consommateurs soutiennent les marques qui restent sur le marché. Le baromètre Covid-19 de Kantar rapporte que moins de 10% des consommateurs estiment que les marques devraient cesser de faire de la publicité pendant l’épidémie. Tout en reconnaissant que la messagerie doit être appropriée, les marques doivent déterminer si une interdiction générale de la publicité sur les sites proposant du contenu Covid-19 est la bonne chose à faire.

Alors qu’un grand nombre de consommateurs recherchent en ligne des informations et des nouvelles sur le coronavirus auprès d’éditeurs de confiance, les marques seraient stupides d’ignorer l’opportunité que cela présente. La liste noire est une pratique inexacte qui ne parvient finalement pas à reconnaître le rôle vital que jouent de précieuses sources d’information en ces temps étranges et troublants. Les annonceurs intelligents récolteront les fruits d’une approche plus nuancée de la sécurité des marques.

Guide des meilleures pratiques pour la publicité numérique