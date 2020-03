Aston Martin DB11 V8 Shadow Edition seulement 300 unités.

La finition Shadow Edition sera disponible uniquement pour le coupé et cabriolet Aston Martin DB11 V8.

Cela signifie que cette édition sera propulsée par un moteur V8 de 4,0 litres turbocompressé qui génère 503 chevaux et 513 livres-pied de couple, couplé à une transmission automatique à huit rapports.

En plus de sa mécanique puissante, cette voiture se distingue par son importance pour la couleur noire, bien que contrairement à d’autres versions spéciales d’autres marques telles que Bentley et Bugatti, ce ne soit pas la seule couleur disponible, car le catalogue propose six options de teintes; Son prix est de 222 mille dollars.

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.