Aston Martin présente son nouveau V6 Twin Turbo de 1000 ch

La firme britannique a enfin dévoilé son nouveau moteur V6 biturbo de 3,0 litres, dont la première destination sera le compartiment arrière de l’Aston Martin Valhalla, où il fera partie d’un programme hybride qui fournira environ 1000 chevaux. Il s’agit du premier moteur développé par Aston Martin elle-même depuis 1968 et destiné à remplacer l’actuel V8 biturbo Mercedes-AMG.

La firme britannique fête, car elle vient de lancer officiellement son premier nouveau moteur depuis des décennies. Ce V6 biturbo de 3,0 litres est tout neuf et le premier moteur entièrement développé par Aston Martin depuis 1968. Jusqu’à présent, la firme britannique n’utilisait que des évolutions de moteurs précédentes, certaines de Jaguar, à partir du moment où les deux marques appartenaient au Premier Automotive Group de Ford, ou plus récemment, le V8 biturbo de 4,0 litres d’origine Mercedes-AMG.

Aston Martin a dévoilé son nouveau bloc V6 en publiant les premières images et même une vidéo du moteur en fonctionnement, bien que pour le moment la firme britannique a seulement confirmé qu’il est testé sur banc. Nous ne savons pas que ce moteur a déjà été monté sur un châssis, même sur le seul prototype connu de l’Aston Martin Valhalla. Le modèle qui débutera précisément cette mécanique.

Sur l’Aston Martin Valhalla, ce mécanicien développera environ 1000 CV.

Nommé TM01 d’après Tadek Marek, ingénieur responsable des moteurs 6 et 8 cylindres d’Aston au milieu du XXe siècle, ce nouveau V6 a été développé dès le début pour assembler une configuration à double turbocompresseur et faire partie d’un système hybride, bien que nous ne sachions pas pour l’instant si ce sera un type de plug-in ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’il a été développé pour tenir compte des exigences de la future réglementation Euro 7 en matière d’émissions.

“Ce projet a été un grand défi depuis le début. Travailler avec une équipe pour livrer ce qui sera le futur groupe motopropulseur Aston Martin a été un honneur. Dès le début, nous avons été libres d’explorer et d’innover comme nous ne l’avons pas fait. Nous avons pu créer quelque chose en fonction de l’ID TM01 et cela aurait impressionné notre prédécesseur et ingénieur pionnier, Tadek Marek. ” Joerg Ross.

Pour le moment, les spécifications du nouveau moteur n’ont pas été révélées, mais ce que nous pouvons confirmer, c’est qu’il aura une cylindrée de 3,0 litres, 4 soupapes par cylindre et son poids total sera d’environ 200 kg. Ce moteur sera associé à un Boîte automatique à double embrayage à 8 rapports et selon les spécifications avancées de l’Aston Martin Valhalla, la puissance totale combinée du schéma hybride dont ce bloc fera partie sera d’environ 1 000 CV. La voiture de sport à moteur central lancée dans ce bloc devrait être capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 2,5 secondes avec une vitesse maximale estimée à 354 km / h.