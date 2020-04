Asufin demande que le moratoire hypothécaire n’ait pas à passer par un notaire

Asufin a demandé au gouvernement espagnol de simplifier le traitement des moratoires hypothécaires, afin qu’ils n’aient pas à passer par le notaire. En ce sens, il suggère qu’un contrat privé avec une signature électronique de la banque et une photocopie du DNI envoyée électroniquement au Registre pour enregistrement soit suffisant.

Selon ce que l’association a indiqué dans un communiqué, le moratoire hypothécaire n’est pas une novation du prêt, mais une modification contractuelle, et la formule proposée “donne une sécurité juridique suffisante aux parties, est plus rapide et représente des économies de coûts “

En revanche, Asufin a indiqué que le Greffe devrait étendre la gratuité des notes d’indexation à l’inscription des moratoires ou bien articuler un taux forfaitaire pour pouvoir couvrir les frais de gestion.

En outre, les experts estiment que, pour éviter les abus, le Greffe devrait vérifier que le report n’affecte que le calendrier de paiement et non les conditions financières du prêt.

Asufin continue d’exiger que le gouvernement espagnol mette en œuvre un élément de flexibilité dans la réalisation des quatre hypothèses dans son ensemble qui régit le règlement.

Bien que l’association ait apprécié positivement l’initiative des entités bancaires d’articuler des formules pour faciliter les reports aux familles qui, pour le moment, ne peuvent pas accéder aux moratoires, elles considèrent qu’il s’agit d’une solution plus coûteuse pour les utilisateurs. , qui devra payer les intérêts pendant la durée de l’ajournement.

Pour conclure, Asufin insiste sur l’opportunité de continuer à évaluer la solvabilité de l’emprunteur afin d’éviter les situations de surendettement et d’adapter l’ajournement à sa situation spécifique.

Asufin (Association des utilisateurs financiers) a été créée en juillet 2009. L’association concentre son activité sur la prévention, l’information, la formation et la défense des utilisateurs financiers. Ils sont pionniers dans la diffusion de toutes sortes d’informations, voitures, publicités et condamnations, pour aider les consommateurs et leurs défenseurs.

De plus, il offre des conseils personnalisés de professionnels ayant une expérience de défense des utilisateurs financiers.

