ATA demande des lignes de crédit ICO pour couvrir les baisses de ventes et de production

L’organisation des pigistes ATA a envoyé une lettre à la troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques, Nadia Calviño, demandant certaines mesures, entre autres, la mise en place d’une ligne de crédit ICO pour couvrir les ventes, la production ou les baisses d’activité pour aider les pigistes à atténuer les effets des coronavirus sur leur activité.

Ces mesures, expliquent des sources de l’ATA, devraient être adoptées à partir de “la modération, sans précipitation, avec la coordination ministérielle et avec le dialogue social”.

L’ATA propose également que le Insurance Compensation Consortium agisse de la même manière qu’en cas de catastrophe ou d’inondation. “Nous sommes confrontés à une épidémie que s’il n’est pas possible de maîtriser, cela entraînera de nombreuses pertes pour les indépendants et les entreprises qui ne couvrent pas les assurances”, préviennent-ils de l’organisation.

De même, l’ATA demande que la situation actuelle soit considérée comme «cause de force majeure» pour accéder à la prestation de cessation d’activité pour les indépendants directement ou indirectement touchés par le coronavirus. Il préconise également que les travailleurs indépendants en quarantaine ou en retrait pour cause de contagion ne soient pas obligés de cotiser à la sécurité sociale pendant la durée du retrait ou de l’isolement. “Vous devez couvrir le congé de sécurité sociale dès le premier jour, tant en cas de mise en quarantaine que de sortie pour contagion”, défend l’organisation.

Une autre mesure proposée par l’ATA consiste à établir des reports d’impôts et de contributions par l’Agence fiscale et la sécurité sociale et à “socialiser” les coûts de manière à ne pas seulement payer les entreprises et les travailleurs.

Dans le même temps, il demande au gouvernement de suspendre toute augmentation de la fiscalité et des coûts de main-d’œuvre jusqu’à «surmonter le moment d’incertitude actuel».

Cette semaine, ATA a célébré le «répit» du ralentissement de l’emploi enregistré en février, avec de meilleures données que 2019 sur le chômage, l’embauche, l’emploi et l’affiliation des indépendants, bien qu’elle prévienne que l’incertitude actuelle, la hausse des impôts et les coûts salariaux sont le «pire vaccin» pour l’emploi.

Cela a été déclaré par Lorenzo Amor lors de l’évaluation des données sur le chômage pour février, lorsque le nombre de chômeurs a chuté de 7806 personnes, la plus forte baisse depuis 2017, et les adhésions ont gagné 85735 cotisants, le meilleur février depuis 2015.

