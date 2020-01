Atari prévoit de construire l’hôtel de vos rêves sur le thème du jeu vidéo – .

J’ai beaucoup de bons souvenirs de posséder une console Atari 2600 quand j’étais enfant, quelques décennies avant que les consoles soient encore aussi puissantes à distance qu’elles ne le sont maintenant. Les graphismes étaient en blocs et grossiers à l’époque, les jeux n’avaient généralement pas beaucoup d’histoire, mais vous pouviez néanmoins perdre du temps à jouer à Pac-Man, Defender et à tous les autres jeux qui appartenaient au fondateur d’Atari. La célèbre maxime de Nolan Bushnell. Celui sur la façon dont les jeux doivent être faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser.

Atari, bien sûr, a été éclipsé par d’autres consoles vidéo qui ont suivi, mais il y a encore beaucoup de nostalgie attachée à la marque héritée. À tel point que ses gardiens d’entreprise ont une idée de quelque chose de nouveau qu’ils veulent essayer avec la marque: une chaîne d’hôtels sur le thème d’Atari, dont le premier (à Phoenix) commencera bientôt la construction et sera prêt pour le joueur un dans environ deux ans.

Selon l’annonce de la société, les hôtels Atari «amélioreront» le séjour hôtelier traditionnel, avec des expériences entièrement immersives pour tous les âges et les joueurs et incluront les dernières nouveautés en réalité virtuelle et augmentée. Certains hôtels comporteront également des sites et des studios pour accueillir les événements d’esports, et après le début de la construction à Phoenix, les travaux commenceront sur les hôtels Atari à Austin, Texas; Chicago; Denver; Las Vegas; San Francisco; San Jose, Californie; et Seattle.

Le développement et la conception des hôtels de la marque Atari sont dirigés par GSD Group et Napoleon Smith III, producteur du redémarrage de la franchise de films Teenage Mutant Ninja Turtles. True North Studio, basé à Phoenix, en collaboration avec GSD Group et la Woz Innovation Foundation de Steve Wozniak, développera le premier hôtel. «Nous sommes ravis de nous associer à GSD Group et True North Studio pour construire les premiers hôtels de marque Atari aux États-Unis», a déclaré le PDG d’Atari, Fred Chesnais. «Ensemble, nous allons construire un espace qui sera bien plus qu’un simple lieu de séjour. Atari est une marque mondiale emblématique qui résonne avec des personnes de tous âges, pays, cultures et origines ethniques et nous ne pouvons pas attendre que nos fans et leurs familles apprécient ce nouveau concept d’hôtel. “

L’histoire d’Atari remonte aux années 1970 et au lancement du premier jeu vidéo à succès commercial (Pong). Les co-fondateurs d’Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, y ont également travaillé pendant une courte période, et bien que la branche américaine d’Atari ait déposé son bilan en 2013, elle vit aujourd’hui sous les auspices d’une entreprise française qui gère des choses comme ses jeux vidéo classiques, y compris Astéroïdes.

Source de l’image: Atari

