ATM de Milan: la distance sociale sur les transports publics est impossible

Respectez les instructions sur le distanciation sociale sur les transports publics, contenue dans le Dpcm qui dicte les règles de la phase 2 de la lutte contre coronavirus, ce sera impossible: les présidents d’Agens (Agence confédérale des transports et des services) et d’Asstra (Association des transports qui rassemble les tpl de toute l’Italie) ont déclaré dans une lettre envoyée à la ministre des Transports, Paola De Micheli.

Plus précisément, je Les présidents de la société de transport de Milan ATM, Arrigo Giana, et le président de Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli:

“L’espacement supposé de 1 mètre pour la phase 2”, ont-ils dit, “limite la capacité du système de transport de passagers à 25-30% du nombre de passagers transportés dans des conditions normales». En d’autres termes, sur 10 passagers transportés normalement, jusqu’à 7 resteraient sur le quai. La conséquence attendue par Gibelli et Giana n’est pas difficile à imaginer: le rassemblement de personnes se déplacerait de l’intérieur du moyen de transport vers des arrêts de bus et de métro. , plein de citoyens attendant de monter. Cela entraînerait “un effet opposé à celui souhaité” avec “des rassemblements incontrôlables et dangereux pour la santé des personnes” et “des problèmes potentiels d’ordre public”, écrivent les deux responsables.

La seule issue serait, en théorie, une augmentation des véhicules en circulation. Mais c’est un événement qui ne semble pas absolument réaliste: “L’offre de transport serait absolument insuffisante, même face à une demande qui, comme on pouvait s’y attendre, sera inférieure à la situation de Covid-19 avant l’urgence”.

La demande: limitez-vous à l’exigence du masque

Au vu des points critiques mis en évidence, les présidents desAtm Milan et de Chemins de fer du Nord, a exhorté le gouvernement à supprimer l’exigence d’espacement minimum d’un mètre dans les transports publics.

La seule obligation qu’il serait réaliste de faire respecter serait l’utilisation du modèle “conformément, en outre, aux dispositions du protocole général pour la réouverture des sociétés”.

Le Codacon n’est pas là: les distances doivent être respectées

Les doutes des entreprises de transport ne sont pas partagés par le Codaconsm l’association des droits des consommateurs.