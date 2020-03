AT&T ajoute un autre cadeau pour aider les clients à rester connectés pendant la crise des coronavirus – .

AT&T a annoncé un certain nombre d’offres pour aider les gens à rester connectés lors de la nouvelle épidémie de coronavirus qui a fait que des millions d’Américains se réfugient chez eux pour ralentir la propagation du virus.

À partir du 2 avril, le transporteur ajoutera 15 Go supplémentaires de données de point d’accès mobile à des forfaits illimités qui incluent une attribution de partage de connexion mensuelle.

AT&T déploie certains outils pour aider à garder les gens connectés pendant l’épidémie de coronavirus COVID-19, dont l’un est l’ajout de 15 Go de données de point d’accès mobile supplémentaires. Les données supplémentaires seront ajoutées à des plans illimités qui incluent automatiquement une allocation de partage de connexion mensuelle.

Le transporteur dit que le déploiement des données supplémentaires commencera le jeudi 2 avril et se poursuivra jusqu’au 13 mai. Cela signifie que si vous êtes sur AT&T Unlimited Elite, par exemple, vous obtiendrez automatiquement 45 Go par mois de connexion par ligne, et vous pouvez cliquer ici pour voir comment configurer votre point d’accès mobile.

«L’engagement d’AT & T, comme il l’a été depuis plus de 140 ans, est de garder nos clients et employés connectés en ces temps sans précédent – qu’il s’agisse d’un appel vidéo à un être cher, d’apprendre dans une salle de classe virtuelle, de collaborer avec des collègues ou de diffuser votre vidéo préférée. », a déclaré David Christopher, vice-président exécutif et directeur général d’AT & T Mobility, dans une annonce concernant les nouvelles données mobiles.

AT&T dit également que lorsque vous achetez ou mettez à niveau votre appareil en ligne, le transporteur offrira la livraison express gratuite, en plus de renoncer ou de créditer les frais d’activation, de mise à niveau et de réapprovisionnement. De plus, AT&T dit qu’elle offrira aux clients sans fil 20% de réduction sur les accessoires lorsqu’ils seront commandés via att.com/accessories.

À partir de lundi, AT&T a également déployé trois options de livraison sans contact gratuites pour les commandes en ligne, dans le cadre d’une campagne visant à promouvoir la distanciation sociale qui est devenue un outil clé pour empêcher la propagation du coronavirus.

Maintenant, lorsque votre commande est prête, les clients existants peuvent obtenir un ramassage sur le trottoir pour les commandes en ligne dans un magasin AT&T ouvert. Dans certains marchés, pendant ce temps, «AT&T Ready to Go» vous apportera l’expérience de la vente au détail. Les clients grand public et les petites entreprises peuvent obtenir une livraison rapide à domicile avec une configuration d’experts virtuels sans contact avec des commandes d’appareils éligibles. Enfin, les clients sans fil peuvent bénéficier d’une livraison express gratuite pour une durée limitée pour les commandes en ligne.

Sur une note connexe, AT&T a annoncé mardi qu’il était devenu le soumissionnaire gagnant pour les licences de spectre couvrant plus de 99% de la population américaine après la clôture d’une nouvelle enchère FCC. «Avec ce spectre nouvellement acquis et nos avoirs existants», dit la société, «AT&T continue de développer et d’accroître la capacité du plus grand réseau du pays. Notre spectre actuel nous a permis d’ajouter plus de couverture l’année dernière que tout autre fournisseur de services sans fil pour servir les entreprises, les consommateurs et les premiers intervenants où qu’ils se trouvent. » Le spectre nouvellement acquis, quant à lui, aidera l’entreprise à poursuivre ses progrès à la période sans doute la plus importante de son existence, certainement la plus importante de mémoire récente.

