AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile paieront une amende massive pour violation de votre vie privée – .

La Federal Communications Commission s’apprête à recommander qu’une amende d’au moins 200 millions de dollars soit imposée à quatre grands opérateurs de téléphonie mobile américains – AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile – à la suite d’une grave violation de la vie privée des consommateurs qui a été révélée. en 2018. Cela impliquait la divulgation de certaines données de localisation en temps réel liées aux clients des transporteurs, et des sources anonymes ont déclaré aux journalistes que l’amende serait annoncée vendredi – bien que les entreprises aient la possibilité de s’opposer à cette sanction financière avant qu’elle devient officiel, date à laquelle le montant exact pourrait également être ajusté et éventuellement augmenté.

La nouvelle de la sanction proposée a fait surface jeudi soir (via .), et fait suite aux propos de la commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, qualifiant cela de “honteux” en janvier que la commission n’avait pas encore pris de décision finale sur le fait que “des intermédiaires louches pouvaient vendez votre emplacement à quelques centaines de mètres en fonction des données de votre téléphone sans fil. » En fait, c’est carrément «effrayant», a-t-elle ajouté, d’imaginer ce qui pourrait arriver à ces données sur le marché noir. Oh, et le mois dernier, le président de la FCC, Ajit Pai, a également déclaré qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie sans fil avaient apparemment violé la loi fédérale.

Tout cela découle d’une découverte selon laquelle les principaux transporteurs vendaient des données de localisation de clients à des tiers – une pratique, rappelez-vous, que certains d’entre eux ont souligné à des fins légitimes. AT&T, par exemple, a tenté de défendre la pratique l’année dernière (qui, selon elle, a depuis pris fin) a insisté sur le fait que tout ce qu’elle faisait était légal) en soulignant la possibilité d’avantages vitaux. Comme quand une entreprise de remorquage, le transporteur a noté dans une lettre à la FCC, «reçoit l’emplacement d’un automobiliste échoué qui ne connaît pas le marqueur de mile le plus proche; ou un fils ou une fille utilise un dispositif d’alerte médicale pour localiser un parent âgé blessé; ou une banque utilise des informations de localisation pour contrer la fraude et identifier le vol. “

Le hic ici est que la loi fédérale interdit aux transporteurs d’utiliser les données de localisation des clients sans l’autorisation desdits clients. Je ne vous connais pas, mais je n’ai certainement jamais autorisé mon opérateur de téléphonie (l’un des quatre ci-dessus) à partager mes données de localisation avec des tiers, bon gré mal gré.

Cette peine proposée est-elle suffisante? Au moins un sénateur américain ne le pense pas. Néanmoins, les transporteurs ont juré que cette pratique a pris fin, ce qui signifie que vos données de localisation ne devraient plus être entre les mains de tiers sommaires – comme, choquant, les chasseurs de primes, ce qui est une autre chose qui a été révélée à la suite de la Enquête de la FCC.

Source de l’image: Carolyn Kaster / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

