Atterley lance une campagne de financement participatif après une croissance des ventes de 200%

Atterley vise à utiliser les fonds pour accroître sa présence internationale, y compris au Royaume-Uni // Atterley présente une nouvelle campagne de financement participatif // Le détaillant de mode en ligne a enregistré une croissance des ventes de 200% au milieu du chaos de Covid-19

Atterley a lancé une nouvelle campagne dans le but de lancer le financement participatif après avoir enregistré une croissance des ventes de 200% en glissement annuel pendant le verrouillage du coronavirus.

Le détaillant de mode en ligne compte plus de 2000 marques sur sa plateforme et est utilisé par plus de 250 boutiques indépendantes dans le monde.

Elle a lancé la nouvelle campagne de financement participatif pour lever 500 000 £ afin de soutenir le développement de sa technologie de marché.

Atterley vise à utiliser le financement pour accroître sa présence internationale, y compris au Royaume-Uni.

“La beauté de notre modèle commercial est qu’au lieu de fonctionner à partir d’entrepôts avec des stocks de stocks, nos partenaires boutique fournissent à Atterley des stocks et peuvent fonctionner avec une seule personne dans chaque magasin, garantissant un commerce continu sûr pendant que leurs portes restent fermées au public”, Le fondateur d’Atterley, Michael Welch, a déclaré.

«Nous constatons une croissance de la clientèle sur le dos du public qui souhaite soutenir les boutiques locales pendant la pandémie et nous avons également constaté une forte augmentation du nombre de boutiques souhaitant rejoindre la plate-forme depuis le verrouillage.

«Le monde de la vente au détail changera pour toujours après Covid-19 et les détaillants seront obligés de s’adapter à l’évolution rapide des tendances d’achat des consommateurs.

«Notre plan d’investissement vise à garantir qu’Atterley et nos boutiques partenaires soient des gagnants à long terme à mesure que le marché évolue.

«Les conditions du marché vont de plus en plus convenir aux acteurs de l’industrie comme Atterley et nous pouvons voir une situation où il y a moins de concurrence lorsque le shakedown actuel se stabilise.

