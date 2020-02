Au fur et à mesure que les e-mails transactionnels deviennent plus importants, des lacunes apparaissent: rapport – Econsultancy

Les réglementations en matière de confidentialité créent des barrières qui augmentent la difficulté d’envoyer des e-mails marketing aux consommateurs, augmentant l’importance des e-mails transactionnels que les entreprises sont autorisées à envoyer sans consentement explicite.

Selon le rapport d’analyse comparative des e-mails transactionnels 2020 de SparkPost, les entreprises le reconnaissent. En effet, 95% des personnes interrogées par la société de plate-forme de livraison de courrier électronique ont indiqué que les courriers électroniques transactionnels, qui incluent des confirmations d’achat, des notifications et des communications d’intégration, étaient «très importants» ou «assez importants» pour leurs efforts d’engagement client.

Dans le même temps, les lacunes dans la façon dont les entreprises gèrent et envoient les e-mails transactionnels deviennent plus apparentes. Ils incluent:

Livraison

Près de 50% des entreprises interrogées ont révélé avoir reçu des plaintes de clients concernant des e-mails transactionnels non reçus. C’est un bond considérable par rapport à 38% il y a deux ans.

Ce chiffre n’est cependant pas surprenant, si l’on considère que seulement 52% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utilisent une forme d’authentification lors de l’envoi d’e-mails et un cinquième ne savait même pas s’ils utilisaient l’authentification.

Parmi ceux qui utilisent l’authentification, un peu moins de 39% utilisent SPF et près de 40% utilisent DKIM. DMARC, un protocole plus récent qui utilise SPF et DKIM, n’est utilisé que par 21%.

Parce que les FAI et les fournisseurs de messagerie électronique sont de plus en plus agressifs depuis des années pour essayer d’arrêter le spam avant qu’il n’atteigne les boîtes de réception, les entreprises qui ne profitent pas pleinement de ces protocoles d’authentification créent inutilement des problèmes de livraison.

À cet égard, il convient de noter que près de la moitié des entreprises confient à l’informatique / l’ingénierie l’envoi de courriers électroniques transactionnels et un peu moins de 30% utilisent un fournisseur de services de messagerie (ESP). Alors que le personnel interne de certaines entreprises peut être capable de gérer avec compétence les problèmes de délivrabilité, dans de nombreux cas, les petites et moyennes entreprises ne disposeront pas des ressources que les ESP consacrent à cela.

Analytique et test

Un nombre plus élevé que prévu de répondants au sondage (37%) a déclaré à SparkPost qu’ils ne savaient pas quel pourcentage d’engagement se produisait sur mobile – “un problème d’expérience potentiel majeur”. Cela montre que de nombreuses entreprises ne parviennent pas à mettre en œuvre et à utiliser le courrier électronique capacités d’analyse.

De même, seulement 36% des entreprises utilisent des tests pour optimiser leurs e-mails. Une fois bien fait, les tests peuvent jouer un rôle important dans la réussite du marketing par e-mail.

La possession

La qualité de la copie dans les e-mails transactionnels est critique. Chaque détail, jusque dans le ton de la voix, peut façonner la façon dont les clients perçoivent cette partie de leur voyage.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que la majorité de la copie des e-mails transactionnels soit écrite par des rédacteurs dans des rôles marketing ou produits. Mais plus d’un tiers des rédacteurs occupent des postes techniques / informatiques, il existe donc un nombre important d’entreprises dans lesquelles la copie fait défaut car le mauvais personnel est propriétaire de sa création.

Comme SparkPost le voit, «ceux qui laissent le contenu des e-mails transactionnels entre les mains de développeurs informatiques déconnectés laissent probablement des opportunités de conversion sur la table et accuseront un retard de croissance.»

Bonnes nouvelles

Malgré les lacunes identifiées par SparkPost, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. 30% des répondants ont déclaré des taux d’engagement supérieurs à 50% et un tiers ont déclaré des taux d’engagement compris entre 20% et 50%.

«Le manque de visibilité dans les rapports, les tests minimaux et la production de contenu sont d’énormes opportunités pour comprendre et améliorer les performances des e-mails transactionnels», selon April Mullen, directrice des perspectives stratégiques de SparkPost. En d’autres termes, même si de nombreuses entreprises atteignent des taux d’engagement élevés, elles peuvent atteindre des taux encore plus élevés en corrigeant leurs lacunes.

Étant donné que bon nombre des lacunes, telles que le manque d’utilisation de protocoles d’authentification, peuvent être assez facilement résolues, l’exploitation de ces opportunités ne nécessitera pas d’efforts ardus et devrait être une priorité en 2020.