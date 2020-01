au milieu des préoccupations du RGPD “l’avenir de la RTB est … dans la balance” – Econsultancy

Le Bureau du Commissaire à l’information (ICO) du Royaume-Uni a des questions sur la légalité de certaines parties de l’écosystème programmatique et déclare que «l’avenir de la RTB est… dans la balance».

Dans un article publié vendredi, Simon McDougall, directeur exécutif de l’ICO pour la technologie et l’innovation, a expliqué qu’au fur et à mesure que la compréhension de l’ICO de l’industrie des technologies de l’information s’est développée, elle a maintenant “ des préoccupations importantes concernant la licéité du traitement des données de catégories spéciales que nous ” vu dans l’industrie, et le manque de consentement explicite pour ce traitement. “

En vertu du RGPD, les données de catégorie spéciale sont des données qui nécessitent plus de protection car elles sont de nature sensible. Les informations sur la santé, les affiliations politiques et religieuses et la race sont parmi celles considérées comme des données de catégories spéciales.

Selon l’ICO, les entreprises doivent disposer d’une base pour le traitement des données de catégories spéciales en vertu de l’article 6 du RGPD. En outre, ils doivent remplir au moins une des conditions décrites à l’article 9 du GDRP.

Les entreprises qui ne disposent d’aucune base légale pour le traitement des données de catégories spéciales et la publication de McDougall suggèrent que l’ICO pense que le traitement illégal est répandu dans l’industrie. De plus, McDougall déclare: «nous nous demandons également si le recours aux clauses contractuelles pour justifier le partage de données ultérieur est suffisant pour se conformer à la loi. Nous n’avons pas vu d’études de cas qui semblent justifier adéquatement cela. »

D’où la déclaration selon laquelle l’avenir de la RTB est “ dans la balance ”, ce qui est particulièrement intéressant à la lumière des plaintes déposées contre le RGPD par Brendan Eich, PDG de Brave, un navigateur axé sur la confidentialité, qui affirme que le système RTB de Google viole le RGPD.

Que se passe-t-il ensuite?

McDougall conseille aux entreprises impliquées dans l’écosystème RTB de sensibiliser la haute direction au fait que les pratiques évoluent dans l’industrie et d’adopter la confidentialité dès la conception dans leurs activités RTB. En lisant entre les lignes, il semble que l’ICO préfère que l’industrie change de l’intérieur. En effet, McDougall a noté que l’OIC examine actuellement «les déclarations d’intention vraiment importantes de Google et d’IAB UK» et a suggéré que les entreprises engagent des associations professionnelles qui sont censées représenter leurs intérêts.

Dans le même temps, les mesures d’application du RGPD de l’ICO, qui comprennent une amende de 183 millions de livres sterling infligée à British Airways, démontrent que l’agence est disposée à exercer son autorité lorsqu’elle le juge nécessaire. Dans cet esprit, on pourrait interpréter le message de McDougall comme un avertissement à l’industrie: découvrez comment vous conformer à la loi ou l’ICO le découvrira pour vous.

RGPD: un an après

La publicité numérique sera-t-elle la même après 2020?

Les préoccupations de l’ICO à propos de la RTB mettent en évidence ce qui est peut-être la plus grande tendance qui conduira au changement: la croyance répandue que l’industrie ne respecte pas la vie privée des consommateurs et fait ce qu’elle veut avec ses données.

Entre les développements liés au RGPD comme la déclaration RTB de l’ICO, la répression continue des cookies, la mise en œuvre du CCPA en Californie et les enquêtes antitrust en cours sur Big Tech par les régulateurs américains et européens, 2020 s’annonce comme une année très importante pour l’industrie de la publicité numérique, une industrie dans laquelle la direction de l’industrie pourrait changer considérablement.

Bien que les participants de l’industrie, y compris les annonceurs, ne puissent pas prédire avec précision l’avenir, il n’est pas trop tôt pour qu’ils acceptent que les problèmes de confidentialité et de droits sur les données ne disparaissent pas et pour s’assurer qu’à leur entrée en 2020, ils sont positionnés pour des changements qui et les grands favorisent les consommateurs.