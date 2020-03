au milieu des reports de conférence, certains événements deviennent virtuels – mais fonctionneront-ils? – Econsultancy

De la Semaine de la publicité en Europe au Festival de créativité des Cannes Lions, du Mobile World Congress à Google I / O, bon nombre des plus grandes conférences de l’industrie du marketing et de la technologie ont été reportées, annulées ou semblent nettement incertaines à mesure que les pays et les villes s’apprêtent à restreindre la propagation du coronavirus.

Certains, comme l’énorme festival SXSW tenu à Austin, au Texas, avaient rassuré les participants que la programmation se poursuivrait comme prévu jusqu’à ce que leurs mains soient forcées par les villes interdisant les rassemblements de plusieurs centaines de personnes; d’autres ont réagi au malaise croissant et aux retraits des participants et des sponsors en différant ou en annulant de manière proactive leurs événements.

Cependant, un certain nombre d’événements ont trouvé un moyen de poursuivre leur programmation tout en empêchant la propagation indue de coronavirus: ils deviennent virtuels. Des événements tels que Google Cloud Next en avril, Adobe Summit fin mars et la conférence technique Collision en juin ont annoncé que les participants pourront se joindre à leur domicile pendant qu’ils transfèrent les discussions, les panels et les discussions vers des plateformes et des applications de streaming. De nouveaux événements ont également vu le jour, comme Virtual Commerce, une alternative en ligne à la conférence ShopTalk axée sur le commerce de détail en mars.

Mais avec la tenue de conférences, un agrafe de nombreux calendriers de marketing, offrant une chance d’apprendre, de réseauter et de socialiser avec des experts de l’industrie et des pairs, comment l’expérience de conférence virtuelle se comparera-t-elle? Comment les organisateurs d’événements peuvent-ils reproduire le plus fidèlement possible l’expérience de participer à des conférences à l’aide d’outils numériques et se préparer aux inévitables demandes d’infrastructure à mesure que les participants se connectent aux flux et aux applications? Pourrait-il y avoir même des avantages en tant qu’événement numérique? Et verrons-nous un impact à long terme sur la façon dont les conférences sont menées dans l’industrie?

Reproduire l’expérience de l’événement en personne

Collision est une conférence technologique mondiale tenue en juin de chaque année qui se présente comme «l’anti-CES». L’année dernière, il a attiré plus de 25 000 participants de 125 pays à son site de Toronto, au Canada. Cette année, cependant, ses milliers de participants écouteront des conférenciers comme Thuan Pham, le directeur technique d’Uber, Jonah Peretti, fondateur de Buzzfeed, et Anna Gedda, directrice du développement durable chez H&M, depuis leur domicile.

Collision a rebaptisé son édition 2020 sous le nom de «Collision from Home» et se prépare à accueillir ses plus de 30 000 participants (dont 1 600 PDG et plus de 1 300 journalistes) entièrement dans le cyberespace. Les organisateurs de l’événement se sont empressés de repenser la logistique de l’événement alors que le coronavirus se répandait à travers le monde et, au début du mois de mars, avait annoncé que Collision irait de l’avant en ligne.

«L’une des raisons pour lesquelles nous étions confiants quant à la mise en ligne de Collision est que nous avons des capacités de mise en réseau dans notre application», explique Katherine Farrell, coordinatrice des communications et des médias pour Collision et Web Summit, la conférence sœur de Collision et le plus grand événement technologique du monde. “Notre équipe d’ingénieurs construit cette application depuis cinq à six ans – elle est là pour compléter votre expérience hors ligne.

“Vous pouvez entrer les détails des discussions que vous souhaitez voir, les panneaux que vous voulez voir, les tables rondes auxquelles vous allez assister; si vous êtes un investisseur, vous pouvez également l’utiliser pour sélectionner les start-ups que vous souhaitez rencontrer – et l’application planifie tout, puis recommande des personnes que vous devriez rencontrer auxquelles vous n’avez peut-être pas toujours pensé. C’est une représentation numérique de vous – mais c’est aussi recommander des gens que vous aimerez. “

Pour Collision, la réplication de l’expérience de réseautage en personne est la partie la plus cruciale de la gestion virtuelle de son événement. Farrell est raisonnablement confiant quant à la capacité de l’événement à tenir des conférences vidéo et des panels en direct, mais le contenu de l’événement n’est que la «cerise sur le gâteau» par rapport aux opportunités de réseautage qu’offre Collision aux PDG, investisseurs et start-ups technologiques qui se rencontreront, nouer des liens et discuter des affaires lors de l’événement.

«Sur cet étage d’exposition, nous avons beaucoup de salons et d’espaces où nous offrons d’autres expériences ainsi que le contenu pour les participants», explique Farrell. «La raison pour laquelle les participants viennent à notre événement, c’est parce qu’ils veulent rencontrer des gens. Nous voulons intégrer toutes sortes d’expériences Collision dans l’application – toute cette chance que vous pouvez obtenir hors ligne. C’est le défi que nous avons maintenant pour les trois prochains mois: construire toutes ces expériences en interne et les intégrer dans l’application. “

Collision a une longueur d’avance sur l’infrastructure nécessaire pour exécuter une conférence virtuelle optimale. Il a déjà une application fonctionnelle avec des capacités comme l’algorithme de recommandation, qui recommande également des discussions pour les participants en fonction de leurs intérêts; et les organisateurs avaient déjà prévu d’intégrer des capacités de mise en réseau supplémentaires pour prendre en charge leurs conférences hors ligne – mais pour 2021 ou 2022, pas juin 2020.

“Nous avons définitivement les ressources pour le faire – nous avons déjà l’application, nous avons déjà construit le logiciel”, explique Farrell. “Nous y ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités. Mais évidemment, nous allons devoir travailler maintenant à un rythme plus rapide! »

Construire une communauté virtuelle

Farrell reconnaît qu’une conférence virtuelle ne sera pas en mesure de remplacer ou de reproduire entièrement “la richesse de l’interaction face à face” – mais elle voit un certain nombre d’autres avantages provenant de la situation.

«Je pense qu’il y aura un grand effet de réseautage avec cela», dit-elle. «Jusqu’à présent, beaucoup de gens ont manifesté leur intérêt pour venir, et plus de 250 conférenciers ont également accepté d’organiser des panels en ligne. Il est plus facile pour nous d’impliquer plus de gens, car ils n’ont pas à voyager – ils n’ont qu’à donner 20, 25 minutes pour que le panel, à venir en ligne ou à rencontrer quelqu’un, s’ils le font tous depuis Accueil.

“Bien sûr, l’utilisation de l’application passera par le toit, nous devons donc également préparer l’infrastructure.”

Un autre événement à plus petite échelle qui a franchi le pas de la virtualisation est le SEO in the Shed, un événement basé à Londres géré par la plateforme de recherche Pi Datametrics. L’événement a commencé comme une série de vidéos animée par le directeur technique de Pi Datametrics Jon Earnshaw, et visait à créer une communauté SEO axée sur l’apprentissage et le partage entre les personnes.

En décembre dernier, la société a organisé son premier événement en personne avec des discussions et des opportunités de réseautage, ce qui a été bien accueilli par les participants, ce qui a conduit Pi à lancer ensuite le référencement dans le hangar en tant que série d’événements trimestriels. Cependant, alors que l’épidémie de coronavirus se répandait, la société a décidé de repenser ses plans et de faire de son événement de mars, qui devrait se tenir le 18, une expérience virtuelle à la place.

«Il a été relativement facile de replanifier le référencement dans le hangar en tant qu’événement virtuel», explique Sophie Moule, responsable du marketing chez Pi Datametrics. L’événement a commencé, après tout, comme une série de vidéos – et heureusement, tous les conférenciers réservés de Pi sont à l’aise avec l’utilisation des outils de webinaire. Cependant, Pi ne veut pas perdre l’interactivité et la communauté qu’il avait commencé à construire avec les événements en personne.

“De toute évidence, les activités sociales et le réseautage sont plus difficiles à reproduire en ligne, mais l’une des premières choses que nous avons faites a été d’acheter des logiciels de webinaires supplémentaires, car nous n’avions pas organisé de webinaires à grande échelle auparavant”, explique Moule. “Il comprend des fonctionnalités qui permettront au public de participer via des questions et réponses et de” lever la main “- et nous avons également exploré des idées pour les” happy hours virtuels “et l’interaction avec le public.”

Moule est optimiste quant à l’impact de la tenue d’un événement virtuel sur la communauté que Pi a construit autour du référencement dans le hangar – d’une part, il a ouvert l’événement aux inscrits en dehors de Londres et du Royaume-Uni. «Nous avons désormais plus d’inscriptions à l’échelle mondiale, ce qui est vraiment positif», déclare Moule. Le référencement dans le hangar a maintenant vu plus de quatre fois le nombre d’inscrits par rapport à celui qui s’était initialement inscrit à l’événement physique. “Je pense que c’est une très bonne occasion pour les spécialistes du marketing de déplacer des événements en ligne, plutôt que de les reporter ou de les annuler, s’ils le peuvent.”

L’avenir des conférences virtuelles

Moule et Farrell sont tous deux positifs sur les perspectives de réseautage et d’interaction offertes par un événement virtuel – et bien qu’ils le soient évidemment, il existe de nombreux avantages à recommander des événements en ligne, en particulier dans le climat actuel, avec un pourcentage croissant de la main-d’œuvre travaillant à distance.

Une récente enquête Econsultancy and Marketing Week menée auprès de plus de 2 200 spécialistes du marketing mondial a révélé que sur les 539 répondants travaillant dans le secteur du marketing et de la publicité, 44% estiment que la capacité de s’adapter à la transition vers des réunions et événements virtuels sera essentielle pour la compétitivité au cours des prochaines années mois, tandis que 48% pensent que ce sera important.

“Avec de plus en plus de personnes travaillant à distance, elles voudront peut-être accéder au contenu et à la communauté en ligne plus d’une fois par trimestre – nous pensons donc que le nombre de ces événements pourrait être beaucoup plus fréquent”, a déclaré Moule. observe. «Si les gens travaillent à domicile et n’ont pas accès à cette communauté, c’est quelque chose que nous pourrions faciliter. Nous pouvons encore atteindre notre objectif de développement communautaire, mais de manière légèrement différente. »

À l’avenir, Moule prévoit que les expériences d’événements virtuels et les communautés en ligne construites pendant cette période auront un impact de longue date sur l’industrie. «Je pense que le travail flexible, et les gens qui prouvent que c’est une façon viable de travailler, est une chose tellement positive pour tant de secteurs différents. Cela donne simplement aux gens l’occasion de travailler d’une manière qui leur convient.

“Quant aux événements – je pense que les gens continueront à organiser des événements physiques, mais ils pourraient rendre le contenu en ligne plus accessible, car c’est un moyen d’engager des personnes qui ne peuvent pas nécessairement se rendre à l’événement, qui pourraient être basées dans différents endroits ou dont l’entreprise n’est pas en mesure de payer le prix d’un billet pour l’événement. De plus, avoir plus de discussions et de leadership éclairé en ligne pourrait donner une chance aux personnes qui ne sont pas si confiantes de se lever et de parler devant une grande salle de personnes pour donner des conférences et présenter leurs points de vue à leur communauté. Donc, j’espère que nous verrons quelques “influenceurs” supplémentaires sortir des événements en ligne. “

De même, Farrell estime que si «rien ne remplacera les interactions en face à face» lors des conférences, un nombre croissant d’événements hors ligne devra trouver des moyens créatifs de s’adapter aux circonstances actuelles. «Je pense que les conférences en général seront modifiées à jamais», dit-elle. «Nous pourrions voir des conférences entièrement en ligne, ou nous pourrions voir plus d’interaction en ligne complétant hors ligne.

«La réception autour de Collision from Home a été extrêmement positive, et de toute évidence, les gens comprennent très bien le temps dans lequel nous vivons – mais ils sont également très heureux de participer aux éléments en ligne de la conférence. À l’avenir, il s’agira simplement de devenir super adaptatif et super créatif, et de réfléchir à la façon dont nous pouvons ajouter de la valeur supplémentaire pour les start-ups et les investisseurs. Nous sommes également en contact permanent avec des conférenciers et des partenaires, pour comprendre quels sont leurs objectifs et ce qu’ils veulent retirer de l’événement.

“De manière écrasante, c’est l’élément de réseautage – ils veulent pouvoir se déconnecter et savoir qu’ils ont rencontré quelqu’un qui sera extrêmement précieux pour leur entreprise. Le défi consistera donc simplement à mettre cela en ligne. »

Econsultancy fait partie de Xeim, qui anime la conférence annuelle du Festival of Marketing.