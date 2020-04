Au revoir à la BMW i8, une voiture en avance sur son temps

L’histoire de BMW est remplie de véhicules emblématiques, de la moto R32 aux voitures comme les 507, M1, 2002, M3 et autres, qui ont forgé plus de 105 ans d’histoire, la plus récente étant la i8.

Le premier coupé sport hybride rechargeable de la firme cessera sa production ce mois-ci et n’a pas de remplacement annoncé, ce qui en fait un classique pour la firme allemande.

La BMW i8 a fait sa première mondiale au salon de Francfort en 2013 avec la i3. Le double début a été le signal de départ pour mettre en œuvre une stratégie d’électrification complète, avec laquelle le Groupe BMW a fixé le cap précoce et cohérent pour un programme modèle visant à conduire le plaisir de manière durable.

Aujourd’hui, l’entreprise est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de véhicules à motorisation électrifiée. En plus des i3, i3 et Mini Cooper SE entièrement électriques, des modèles hybrides enfichables sont disponibles dans tous les segments concernés “, a indiqué le cabinet dans un communiqué.

Lors de cette visite à Francfort, nous avons pu voir la i8 pour la première fois et monter sur la i3 sur une piste climatisée à l’intérieur du stand BMW, les premiers modèles de la division BMW i, et nous sommes allés à l’usine Landshut, où la société a son siège. construction ultralégère et opérations d’électrification.

Ils nous ont expliqué comment BMW a réalisé un développement complexe de technologies et de processus pour rendre plus accessible le coût de production des voitures en fibre de carbone à haut volume. Ce coupé 2 + 2 a surpris tout le monde par sa conception, non seulement pour sa proximité avec le prototype dont il s’inspirait, mais aussi pour le grand travail aérodynamique effectué sur chaque pouce de la carrosserie, pour avoir une meilleure gestion des flux du vent, du F-Duct à l’avant, aux ailes arrière qui descendent de l’auvent.

Le diffuseur arrière et même la conception des roues et le profil des pneus, qui étaient plus hauts et plus minces que ceux de toute autre voiture de sport, sont destinés à tirer pleinement parti de toute l’énergie, l’efficacité à son meilleur. Bien qu’il n’ait pas eu des performances incroyables sur papier, lorsque vous avez lu la fiche technique, les ingénieurs BMW ont travaillé dur pour en faire une très bonne voiture de sport.

À l’arrière se trouve un moteur à essence à trois cylindres de 1,5 litre et deux turbocompresseurs, générant 228 chevaux et 236 livres-pied de couple, tandis que l’essieu avant peut accueillir un moteur électrique de 141 livres et 184 livres, ce qui porte Il obtient une puissance combinée de 369 chevaux et 420 pieds-livres de couple répartis sur les quatre roues.

Le moteur à essence a une transmission automatique à six vitesses et la transmission électrique, une transmission à deux vitesses, pour améliorer la gestion de l’énergie et également la fourniture de puissance et de couple à haut régime, où les propulseurs électriques ont tendance à commencer à perdre des performances, pour qui atteignent la limite des révolutions.

Pesant 1,53 tonnes, sa puissance et son couple lui permettent d’accélérer de 0 à 100 km / h en 2,6 secondes et il a une vitesse de pointe de 250 km / h, oui, c’est une voiture de sport passionnante.

Les modes de conduite aident à modifier la gestion intelligente du groupe motopropulseur, de sorte que vous pouvez obtenir une voiture très efficace lorsque vous êtes en ville et dans une voiture de sport pleine d’adrénaline pour la route.

Avec la mise à jour, qui a été lancée en 2018, la version Roadster attendue est apparue, ce qui a éliminé les petits sièges arrière pour stocker le store en toile rétractable dans cette zone.

Des éditions spéciales de ce modèle ont également été lancées, telles que l’édition Protonic Red, Dark, Starling et Ultimate Sophisto (l’édition finale), qui offraient un équipement spécial et des couleurs de carrosserie.

Depuis son lancement, BMW et Formula E ont fait un haltère parfait, faisant de cette voiture la catégorie Safety Car et utilisant certains i3 comme véhicules de support lors de chaque ePrix depuis la saison inaugurale du championnat électrique monoplace.

Au cours de ses six années de vie, elle a vendu 20 000 unités, plus que toute autre voiture de sport hybride, avec laquelle elle est devenue une icône de cette technologie et une voiture très spéciale pour BMW, qui transcendera des décennies comme de nombreuses autres créations de la Casa de Munich

.