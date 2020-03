Auckland Chamber: Besoin d’aide maintenant pour maintenir la santé des entreprises

«Des subventions sont nécessaires pour protéger les emplois et consolider les entreprises dans l’hôtellerie, le tourisme, le tertiaire, certains secteurs d’exportation et les PME pour assurer la survie des plus aptes», a déclaré Auckland Business Chamber, PDG, Michael Barnett. Photo safetravel.govt.nz

Le gouvernement doit agir dès maintenant et proposer un ensemble économique complet pour permettre aux entreprises de tous les horizons de lutter contre les effets du coronavirus, y compris les flux de trésorerie, les menaces de pertes d’emplois et la durabilité commerciale continue des entreprises viables.

Le ministre des Finances, Grant Robertson, a réitéré que l’économie était en bonne forme, alors même que la Nouvelle-Zélande sombrait dans une récession probable. Mais les affaires sont bel et bien effrayées alors que les cas continuent de croître en dehors de la Chine et qu’une pandémie mondiale est annoncée. Ils ont besoin de plus que des conseils pour parler à l’IRD et aux banques afin d’accorder des crédits et des aides sélectives pour les aider.

«Des subventions sont nécessaires pour protéger les emplois et consolider les entreprises dans l’hôtellerie, le tourisme, le tertiaire, certains secteurs d’exportation et les PME pour assurer la survie des plus aptes», explique Michael Barnett, PDG d’Auckland Business Chamber.

«La douleur est partagée dans toute l’économie par les actionnaires qui regardent leurs œufs s’évaporer et les hôtels se demandent comment garder leur personnel alors que les réservations tardent. Le gouvernement ne peut ignorer l’aide dont il a besoin maintenant. »

Barnett dit que le gouvernement doit concevoir un modèle raisonnable avec des critères clairs pour mettre en œuvre un ensemble de subventions équitables, basé sur l’historique de performance d’une entreprise, les prévisions, la viabilité financière prouvée et une série de variables qui permettraient à l’aide de refluer et de circuler selon les besoins. se pose.

«Nous pouvons vous aider avec cette modélisation et toute mise en œuvre», a-t-il déclaré. «Le gouvernement peut également envisager d’échelonner l’introduction de l’augmentation du salaire minimum promise qui pourrait être le déclencheur de licenciements massifs pour les entreprises à court de liquidités sous le choc du coronavirus sur leur chiffre d’affaires quotidien.

«Mettre les entreprises en quarantaine coûtera cher à l’économie. Les entreprises ont besoin de liquidités aujourd’hui et de la certitude que le gouvernement reconnaît que si nous voulons survivre et prospérer dans un nouveau monde courageux, des politiques et des programmes de soutien seront nécessaires pour stimuler la reprise », a-t-il déclaré.

«Mais les entreprises doivent s’aider elles-mêmes et examiner leurs structures de coûts et leurs stratégies pour remplacer les marchés et pousser vers de nouvelles frontières.»